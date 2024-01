Desvinculados del IPS protestan en Asunción para exigir recontratación

Frente a la sede del Instituto de Previsión S ocial (IPS) ubicada en Herrera y Constitución, un grupo de trabajadores que eran contratados de la previsional se movilizaron a causa de la descontratación anunciada esta semana. Contaron que vienen de ciudades del interior y fueron sorpresivamente notificados el 1 de enero y que no les dieron explicaciones concretas sobre el motivo.

“Nos llegó la noticia el 1 de enero de este año, como regalo de Año Nuevo. Nos sorprende a todos. En el IPS de San Estanislao somos 18 afectados de enfermería y pedimos que estudien nuestro caso, que vean nuestro legajo y que puedan darnos una explicación válida”, señaló uno de los afectados.

Lea más: IPS: casi 400 desvinculados, pero algunos podrían ser recontratados

El enfermero contó que logró conversar con Talento Humano y le confirmaron que su legajo “está impecable”, pero de igual manera no fue recontratado.

“Realmente es una injusticia. Tanto nos sacrificamos para terminar nuestra facultad, para encontrar este trabajo y -de un día a otro- que nos saquen es una injusticia muy grande”, expresó.

“¿Cómo vamos a estar mejor”, dicen descontratados

“´Pedimos al presidente Santiago Peña que vea nuestra situación, es muy triste lo que está pasando, su eslogan dónde queda si nos quedamos sin trabajo. ¿Cómo vamos a estar mejor si nos quedamos sin trabajo?”, cuestionó para ABC TV este jueves.

Finalmente, dijo que lo que piden es que se estudie el caso de todos los funcionarios cuyos contratos no fueron renovados, pues son muchos los afectados que dicen no tener motivos para la no recontratación.

Lea más: Plantean selfies para actualizar registro de sobrevivencia de jubilados y pensionados del IPS