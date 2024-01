Aplicaciones móviles que te ayudarán a controlar gastos y ahorrar este año

You Need A Budget (YNAB): Planificación y Responsabilidad YNAB, acrónimo de “You Need A Budget”, es una aplicación orientada a la metodología de asignar cada dólar un trabajo específico. Su enfoque se basa en la regla de darle un propósito a cada unidad monetaria que ingresa, promoviendo así un control exhaustivo sobre los gastos. YNAB es excelente para aquellos que buscan establecer y seguir un presupuesto riguroso y tienen como objetivo a largo plazo salir de deudas o aumentar su ahorro.