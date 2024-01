Brasileño denuncia que PMT de Asunción le pidió coima, este se negó y agentes huyeron

Coutinho relató que siendo las 9:30 del día 2 de enero pasado, circulaba por la calle Kubitschek. En el cruce con la calle Teodoro Mongelós, había un semáforo descompuesto, que no marcaba ningún color, por lo que siguió camino. Sin embargo, en la misma calle, en su intersección con Av. Eusebio Ayala, fue abordado por dos agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) que le ordenaron parar el vehículo.

“Paro mi vehículo y explico que el semáforo está apagado, solicito que me acompañe para verificar, dicho agente (uno de los dos policías) me acompaña para la verificación y le muestro que el semáforo estaba apagado”, relató el ciudadano.

Asunción: semáforos ocultos y pedido de coima

El policía, agregó el denunciante, “me muestra otro semáforo, que está totalmente cubierto por un árbol conforme foto que les muestro, y el otro en una posición que no tiene buena visibilidad por su ubicación y está cubierto por las columnas, conforme estas fotos”. Nos mostró las fotos de los artefactos “escondidos” entre los árboles y del semáforo descompuesto.

El ciudadano entregó sus documentos de igual manera, para que se le rellene el talonario de multa. “Es cuando para mi sorpresa viene la propuesta que me pone furioso y me motiva a hacer esta denuncia: ‘Sabés, señor, esta multa cuesta unos G. 2.000.000, si quieres podemos hacer un arreglo y quedamos por aquí no más. Tendrás que pagar la multa de 2.000.000 para renovar tu registro y podemos resolver ahora’”, indicó Coutinho que fue la propuesta del agente.

Ante esta situación, el Coutinho sacó su teléfono para tomar fotos del vehículo y de los dos agentes, aunque estos lograron esquivar en parte las fotografías y finalmente no entregaron la boleta al conductor.

Denuncia formal será presentada este lunes en la Municipalidad de Asunción

Finalmente, el ciudadano comentó que este lunes presentaría la denuncia formalmente a la Municipalidad de Asunción, tras conversación con su abogado. Hasta ahora no ha conseguido el nombre de los agentes, pero nos proporcionó la fotografía que tomó a ambos.