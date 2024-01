Dengue: Paraguay quiere comprar vacunas de Takeda, pero producción es limitada, dice el PAI

Luis Cousirat, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), aseguró a ABC que el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), tiene la intensión de adquirir las vacunas contra el dengue. No obstante, aseguró que la escasa producción del laboratorio fabricante impiden a Paraguay comprar los biológicos de origen japonés.

“Desde el PAI hemos hecho contacto con los representantes de Takeda (compañía farmacéutica más grande de Japón), con la intención de registrar el producto en el país, pero teniendo en cuenta la producción muy limitada del laboratorio, no hay interés del productor en este caso -no del país- en hacer este registro, porque no van poder cumplir con ningún contrato de provisión de vacunas”, afirmó Cousirat a ABC Color.

El director del PAI continuó diciendo: “esta vacuna es una herramienta más para combatir el dengue, que Salud Pública no descarta en absoluto. Si hoy en día la vacuna estaba disponible en cantidades suficientes, claro que íbamos a estar teniendo y ofertando a la población; especialmente para grupos de alto riesgo”.

Cousirat aseveró que la limitada producción de la farmacéutica japonesa es la “dificultad más grande” que actualmente tiene Paraguay para adquirir el biológico. Sostuvo que “para esta epidemia de dengue que estamos teniendo, ya es muy difícil tener esas dosis que han mostrado muy buenos resultados para los cuatro serotipos”.

Brasil cerró trato con Takeda, pero producción tampoco es suficiente

El director del PAI mencionó que recientemente, Brasil acordó un intercambio de tecnología con la farmacéutica japonesa para la producción de vacunas. Sin embargo, este acuerdo tampoco es beneficioso para Paraguay, ya que el vecino país apenas dispondrá de 460 mil dosis para iniciar la inmunización de su población.

“Brasil, con todo el potencial que tiene con los laboratorios productores de vacuna, ha cerrado justamente un intercambio de tecnología con Takeda para que puedan producir la vacuna. Tanto (las farmacéuticas) Butantan como Fiocruz (Farmanguinhos) van a desarrollar este biológico. Iniciarían la vacunación en febrero, pero solamente con 460 mil dosis para una población de más de 214 millones de habitantes. Esto nos demuestra que hay una escasez en la producción de esta vacuna al ser un solo laboratorio en el mundo el que produce”, sostuvo.

En relación al registro sanitario del biológico, el director del PAI indicó que actualmente solo cuatro países de la región tienen la habilitación correspondiente: Argentina, Brasil, Colombia y México. “Pero esto tampoco implica que la vacuna esté disponible en cantidad suficiente”, resaltó.

Vacuna Qdenga no tiene registro sanitario en Paraguay

El registro sanitario de la vacuna Qdenga de Takeda tampoco ha sido gestionado por ningún laboratorio o empresa privada de Paraguay, confirmó a ABC el doctor Hernán Rodríguez, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa).

“El mecanismo para el registro sanitario establece que una empresa local debe solicitar a la Dinavisa ese registro sanitario. Si ninguna empresa solicita, no se puede otorgar; siempre debe haber una empresa que solicite el registro sanitario. Actualmente nadie solicitó, no hay una empresa en Paraguay que haya solicitado”, manifestó el médico.

En relación a la vacuna antidengue de la farmacéutica Sanofi, comercializado anteriormente en el sector privado, Rodríguez sostuvo que el biológico está descontinuado.

“Desde hace años que Sanofi tiene registro sanitario de su vacuna, pero para la distribuidora en nuestro país, esa vacuna está discontinuada”, refirió.

En las últimas tres semanas, la Dirección General de Vigilancia de la Salud registró 21.761 notificaciones y 3.512 casos confirmados del dengue.