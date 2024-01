Dengue y covid: pedidos de reposos se cuadruplican y hay primeras bajas de recursos humanos

Los casos de dengue y covid-19 en el Instituto de Previsión Social (IPS) generan actualmente una importante cifra de reposos médicos. De noviembre a diciembre, los pedidos de reposos de asegurados y personal de salud se cuadruplicaron, según los registros de la Gerencia de Salud.

En el caso del dengue, por ejemplo, se registró en noviembre un total de 394 reposos médicos de asegurados y 51 pedidos del personal del IPS. La cifra subió en diciembre a 1.645 reposos concedidos a los aportantes y 187 reposos concedidos a trabajadores del ente, según datos brindados por el doctor Carlos Morínigo, gerente de Salud.

“Está subiendo, pero todavía no tenemos reportes de un ausentismo alarmante con respecto al personal de blanco. Estamos verificando con las distintas jefaturas. Sí preocupa, porque hay países, como España, que están reventados de covid-19. Teniendo la experiencia de lo que ya pasamos, en tres meses vamos a estar así acá también, si es que no tomamos las medidas que tenemos que tomar ya nomás”, manifestó.

Covid y dengue: Exigen uso de mascarilla y lavado de manos en hospitales

El doctor Morínigo no pudo precisar números concretos sobre reposos por covid-19, pero refirió que, justamente a modo de prevención, en los servicios del IPS se exigirá nuevamente utilizar mascarillas y realizar el lavado de manos.

“Desde la Gerencia de Salud sacamos una resolución en donde sugerimos y vamos a controlar en todos los servicios del IPS la utilización de tapabocas, que es fundamental. Tanto del personal de blanco, como la gente que se va a consultar. En los hospitales vamos a exigir que se cumpla la utilización de tapabocas. Las enfermeras van a recorrer, porque dentro del hospital sí podemos exigir”, sostuvo.

El gerente de Salud del IPS resaltó la importancia de las campañas de vacunación impulsadas por el Ministerio de Salud Pública (MSPBS). Sin embargo, a la fecha la cartera sanitaria no ha iniciado aún el llamado a la inmunización. “La falta de vacunación me preocupa seriamente, no estoy escuchando nada de campañas de vacunación contra influenza y covid”, dijo.

Salud Pública incorporará monitoreo de dengue a registro epidemiológico de personal

La doctora Águeda Cabello, responsable de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, expresó por su parte que la cartera sanitaria también registra ausencias del personal por reposos médicos a causa de dengue y covid-19. No obstante, indicó que la cifra todavía no representa una situación de alarma.

“Estamos registrando personal de salud con covid y vamos a incorporar desde esta semana también el registro del personal con dengue, para ver el ausentismo laboral que existe por ambas enfermedades. En el caso del covid-19, la mayoría del personal de salud está vacunado, pero hemos tenido brotes en algunos servicios, sobre todo en el interior del país. No hay un ausentismo laboral importante todavía para que sobrecargue a los servicios”, aseguró.

La epidemióloga indicó que justamente para evitar la propagación del virus en los hospitales, es que se dispuso nuevamente utilizar mascarillas en los servicios. “Tenemos que evitar que el personal se enferme, porque si tenemos sobrecarga de pacientes y menos médicos, vamos a tener problemas en los servicios. También estamos evitando la coinfección y tratando de reducir la dispersión”, aseveró.

Por semana, unos mil casos de dengue y otros mil casos de covid-19 son confirmados en Paraguay, según el último registro semanal de Salud Pública.