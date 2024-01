Abogado “Leopardo” recusa a fiscala por supuesta falta de objetividad

El abogado Leopardo, Venancio Valentín Domínguez, quien ejerce su propia defensa, recusó a la fiscala Patricia Sánchez y solicitó la asignación de otro representante del Ministerio Público en la causa abierta en su contra por la presunta comisión del hecho punible de producción de riesgos comunes, por el que fue imputado el lunes.

En su escrito, Domínguez solicitó al fiscal general del Estado Emiliano Rolón a que “intime a aquella (por la fiscala Patricia Sánchez) a abstenerse de seguir interviniendo en el marco de la investigación, sobre la base de la violación de las disposiciones establecidas en el Código Procesal Penal y la Constitución Nacional”.

Lea más: Juez declara en rebeldía y ordena captura del “abogado leopardo”

Según detalló Domínguez, la fiscala intervino en la causa sin constituirse en el lugar de los hechos y solicitó, vía telefónica, a la Policía la incautación de su vehículo, “coas que no corresponde porque, en ningún momento mencionaron que el vehículo fuera utilizado en un hecho punible”, añadió.

“La determinación de recusar al agente fiscal, se ha tomado en base a la falta criterios de parcialidad y falta de objetividad. Dicho reclamo, como el presente, comprenden netamente un interés porque el titular de la acción penal sea un/a agente fiscal con criterio objetivo, tal como establece el propio ordenamiento jurídico sobre el carácter de actuación regido para el Ministerio Público en su actuación, en el marco de los procedimientos penales”, sostuvo el abogado.

Lea más: El abogado “Leopardo” fue baleado en Bañado Tacumbú de Asunción

Imputación y aclaratoria sobre medidas

Domínguez continuó manifestando en su escrito que la fiscala formuló imputación en su contra “sin siquiera especificar la conducta que se me atribuye, tomando en consideración los hechos de supuesta transgresión de la Ley N° 4036/10; otro hecho revelador del mal desempeño y parcialidad manifiesta a mi persona”.

Agregó que se presentó de forma voluntaria, acompañado de su abogado defensor Claudio Rubén Martínez, para colaborar y declarar. “Luego la misma presenta una aberrante y temerosa imputación contra mi, violentando mis derechos constitucionales y procesales solicitando prisión preventiva a sabiendas que dicha medida es de carácter excepcional”.

Lea más: “Abogado Leopardo”, sobreseído de causa por portación de armas

Por tales motivos se podría asumir la existencia de una animadversión hacia mí persona, directa o indirecta, razón por la cual el titular de la unidad no ha realizado aún las diligencias correspondientes y aplicado un criterio objetivo en la presente causa”.

La fiscala Sánchez presentó la imputación y al mismo tiempo solicitó que se declare en rebeldía a Domínguez. En consecuencia, la jueza penal de garantías N° 1 Clara Ruíz Díaz fijó fecha para audiencia de imposición de medidas para las 8:30 del 2 de febrero próximo, sin embargo no resolvió sobre la rebeldía. Por esto último, el fiscal Giovanni Grisetti solicitó una aclaratoria, a lo que la jueza indicó que no puede ser declarado rebelde pues “al no haberse llegado aún a la fecha de audiencia, mal podría afirmarse que existe una ausencia sin justificación del llamado por este órgano juzgador, por lo que corresponde aclarar que en este estadio procesal no corresponde la rebeldía por parte del juzgado”, señala la aclaratoria del juzgado.

Lea más: Imputado denuncia a fiscal ante el Jurado

Abogado denunció uso de videos viejos

Sobre el caso por el que fue imputado actualmente expresó “fue una pelea entre vecinos, en la que está involucrada mi hermana. Yo llegué, estacioné mi camioneta ahí y me metí porque quise separar y después me quedé en su casa. En ningún momento saqué armas. Además estaban ahí los policías y si yo sacaba un arma me tenían que llevar preso inmediatamente por flagrancia”.

“No hay nada extremadamente grave en esta causa, para decir que algo terrible sucedió, lo cual yo no minimizo”, amplió posteriormente.

A todo ello el abogado Venancio Domínguez manifestó a ABC que además sus vecinos denunciantes “están utilizando videos que ya fueron agregados en su momento, en el caso que inició el fiscal Marcelo Pecci (asesinado en Colombia el 10 de mayo de 2022), en el que ya salí sobresído definitivamente. Es prácticamente una persecución”.