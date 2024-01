San Bernardino está repleta de basura y empresa recolectora cobra por trabajos que no se realiza

La ciudad de San Bernardino está repleta de residuos y la empresa “Cuatro Estaciones”, que fue contratada por la municipalidad para retirar los desechos de la ciudad, no cumple con sus funciones pero cobra como si lo hiciera. El hecho ya fue denunciado por los pobladores de la villa veraniega, pero las autoridades municipales aún no tienen una solución. El concejal Wilfrido Villanueva (ANR) explicó que si la empresa recolectora no cumple con su trabajo deberá pagar a la municipalidad G. 700 millones por incumplimiento de contrato.