Fuerte humareda en Areguá a causa de incendio en San Bernardino

Alrededor de las 16:00 de ayer miércoles, los habitantes de Areguá expresaron su conmoción por el humo que cubría toda la ciudad y sus alrededores. Desde las alturas, se podía observar que la zona de San Bernardino estaba envuelta en una cortina de humo.

Ever Escobar, ayudante voluntario de los bomberos de la 10º compañía Ypacaraí, confirmó que el origen del humo provenía de un incendio de pastizal en la entrada de San Bernardino viniendo de Ypacaraí. Los residentes de la zona llamaron a los bomberos voluntarios de San Bernardino, quienes respondieron rápidamente.

El incendio de mediana magnitud abarcó aproximadamente 1 hectárea, llevaron tres horas sofocarlo con carros hidrantes, según los bomberos. Como resultado, el humo en la ciudad de Areguá persistió hasta altas horas de la noche, dificultando la respiración del aire.

Escobar añadió que los bomberos de Caacupé informaron que el humo también afectó el ambiente en esa ciudad. En Altos e Ypacaraí también se sintió el aire contaminado. Las causas del incendio aún son desconocidas, pero se presume que nuevamente podría ser atribuido a cazadores furtivos que prenden fuego para ahuyentar a los animales silvestres, resultando en un incendio descontrolado.

Quema de basura en el barrio Las Mercedes

VIDEO. La quema constante de basuras en el barrio Las Mercedes de Areguá se sumó con el humo proveniente de San Bernardino. Las denuncias constantes en la dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Areguá todavía no dan resultados, según los pobladores afectados.

Según la secretaria de la dirección de Medio Ambiente Almira Gómez, están al tanto de la situación de este barrio pero no supo explicar qué medidas tomarán al respecto. “Estamos al tanto de que se tiran basuras en los patio baldíos pero no de quema de basuras. No tenemos ninguna denuncia”, expresó la funcionaria. Una de las pobladoras afectadas llevó más de 4 denuncias formales a esta dirección y varias conversaciones con la directora Ing. Ana Espínola.