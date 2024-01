Pobladores de Cabañas exigen reparación de calle al MOPC

La calle Gaudioso Núñez pasa por la compañía Cabañas y es una de las calles alternativas para llegar o salir de Caacupé.

El tramo tenía que haber sido reparado en diciembre del 2023 por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en el marco de la festividad mariana de la capital espiritual, sin embargo nunca fue intervenido por la institución. En esta comunidad se puede observar que las vías están en pésimas condiciones con baches profundos que generan la incomodidad de los pobladores y turistas.

María Montiel, pobladora de Cabañas, manifestó su preocupación por el lamentable estado en el que se encuentran las calles de su comunidad. Explicó que el tramo de Gaudioso Núñez era arreglado para la época de la festividad mariana de Caacupé, pero ahora por razones que desconocen no arreglaron y cada vez está peor porque la capa asfáltica se desprende.

Indicó que las calles de Cabañas están con enormes baches que representan un peligro constante para los conductores y peatones. “En este lugar ya se cayeron muchos motociclistas y nosotros tratando de paliar la situación cargamos arena en bolsas y colocamos dentro de los agujeros, pero no es suficiente”, dijo la pobladora.

Baches frente a Unidad de Salud

María Montiel también resaltó que lo más penoso es que esto se visualiza frente mismo a la Unidad de Salud local, lugar dónde todos los días llegan pacientes y familiares y tienen que soportar estos desastrozos caminos.

“Hasta ahora no comprendemos porqué alguien no hace algo por nuestra calle, y encima cuando llueve los baches acumulan agua generando otro problema”, dijo.

MOPC había anunciado reparación

La denunciante detalló que en diciembre del 2023, el (MOPC) había anunciado en su página que incluirían a Cabañas para la reparación de sus calles por las fiestas de Caacupé, atendiendo que la zona también era utilizada por los peregrinos. “Es una vergüenza; no hicieron nada, no pasaron ni a mirar. Es como si fuera que nosotros no existimos, nos dejaron de lado”, cuestionó la pobladora.

Otra de las habitantes mencionó que por suerte no están lamentando una desgracia, ya que la zona es muy concurrida y circulan todo tipo de vehículos, que podrían tener algún percance por el pésimo estado de las calles.

Agregó que la comunidad cabañense ha sido olvidada por sus autoridades porque, si el (MOPC) no hace algo por las calles, al menos las autoridades municipales y departamentales tenían que haber accionado, pero no se movilizan.

Ante esta situación llamamos al director de obras viales del (MOPC) Alfredo Sánchez, pero no atendió las llamadas. Llamanos al intendente de Caacupé Diego Riveros (PLRA) y tampoco atendió, al igual que el gobernador de Cordillera Denis Lichi (ANR).

