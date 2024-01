IPS: asegurados denuncian millonarios gastos de bolsillo, falta de insumos y estudios médicos

Las carencias en el Instituto de Previsión Social (IPS) es motivo de interminables criticas por parte de los aportantes del seguro social. Además de los millonarios gastos de bolsillo que se debe hacer para someterse a una cirugía por la falta de insumos, los asegurados denuncian la falta de estudios médicos de alta complejidad.

Mariza Salinas, hija de un jubilado del ente, renunció que debió gastar “un dineral” para que su padre pueda realizarse una cirugía en la previsional. Aseguró que tras 25 años de aporte, es injusto tener que pagar hasta por el bisturí que debe ser utilizado para la operación.

“Con 25 años de aporte, mi papá se jubiló ahora, recién. Tuvo que operarse y todos los insumos me hicieron comprar. Para qué uno paga el IPS si no va tener una jubilación digna. Juegan con nuestros aportes, con nuestros jubilados”, lamentó la mujer.

La afectada, resaltó que si uno no entrega todos los insumos solicitados a la hora de la cirugía, la operación simplemente es cancelada. “Si no haces polladas, no vas a tener para comprar. Es simple (para ellos), no te operan. Una lastima todo esto”, criticó.

Jorge Rodríguez, lamentó por su parte que la previsional sea utilizada para acomodar aliados políticos y parientes. “Todos los gobiernos de turno usaron como caballito de batalla nuestro IPS, acomodaron a sus parientes, amigos y correligionarios. Ahora es un antro de corrupción, insostenible, cada político mete la mano para robar”, criticó.

Denuncian falta de estudios médicos complejos

La falta de estudios de alta complejidad es otro de inconvenientes que padece el asegurado del IPS. Una asegurada que prefirió omitir sus datos personales, reclamó la falta de yodo radioactivo, un estudio médico utilizado para el tratamiento de diversas afecciones de la tiroides.

“Mi hermana parece de cáncer de tiroides maligno y le operaron en el IPS. Ahora no tienen para hacer el yodo radioactivo, no tienen el estudio, no tienen tampoco convenio; acá comieron toda la plata de los asegurados”, cuestionó la afectada.

El doctor Carlos Morínigo, gerente de Salud del IPS confirmó a ABC que efectivamente la terapia con yodo radiactivo no está disponible en la previsional. Indicó que en cada llamado a licitación, ninguna empresa se presenta, ya que anualmente, apenas se requieren de unos 10 a 15 estudios de yodo radioactivo para los pacientes de la previsional.

No obstante, el médico anunció, que en días más se firmará un convenio con el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), para que los asegurados del ente puedan realizarse el citado estudio.

Recetas sin sello y firma, carecen de validez, advierten

Otra asegurada del IPS reclamó la falta de un equipo para la realización de un procedimiento odontológico en el Hospital Central. “Nos dicen que se debe alquilar el equipo, porque en el del Hospital Central no funciona”, cuestionó.

La receta médica, presentada como denuncia a ABC y, muestra el nombre del paciente y la solicitud de “Drill Micromotor”, fue remitida al doctor Morínigo a modo de denuncia. El gerente de Salud respondió que se trata de un insumo de odontología que “sí está disponible” en el Hospital Central, negando la falta del mismo.

El médico, resaltó sin embargo, que la receta no tiene sello y firma del profesional médico así como tampoco el membrete del IPS, por lo que carece de validez. “Recetas así, sin sello, sin firma del médico, sin membrete, no pueden ser reconocidas. Se presta a irregularidades”, cuestionó.