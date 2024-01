Proyecto “Hambre cero”: advierten que numerosas mipymes serían afectadas

El presidente de la Comisión Permanente del Congreso señaló que desconocía la envergadura del proyecto “Hambre cero” hasta que llegó el documento al día siguiente de recibirlo. Señaló que “tiene un alcance demasiado grande” e impactará presupuestariamente en todas las municipalidades y gobernaciones, en algunos casos de manera positiva y, en otros, negativamente.

“Generó un revuelo enorme”, destacó y contó que no dejó de recibir llamadas de mipymes que serán afectadas. Por ejemplo, comentó que en una localidad hay 64 familias que producen miel para endulzar los desayunos escolares y que ahora no saben qué pasará si se aprueba el proyecto del Poder Ejecutivo.

“Hay gente que hizo bosta con el manejo del Fonacide, pero hay gente que hizo bien también. Uno no puede juzgar a todos de la misma manera”, señaló y mencionó que se deben analizar muchos puntos del proyecto de ley.

Cuestionó que en algunas localidades del interior cada plato de comida le cuesta al Estado solo G. 8.500, mientras en otras ciudades se superan los G. 20.000. “Queremos saber cómo se hizo el proyecto, la estadística que se tuvo, la proyección, el alcance, el registro, cómo va a seguir la agricultura familiar en varios distritos”, puntualizó sobre algunos puntos que deben ser aclarados por el Ejecutivo.

Descartan extraordinaria para tratar proyecto “Hambre cero”

Soroka dijo que, como presidente de la Comisión Permanente, no se anima a llamar a sesión extraordinaria para este proyecto. “Esto debe ser tratado en un largo debate, necesita audiencias públicas, con toda la gente afectada. No podemos en un proyecto dejar centenares de heridos y, de algún modo, no ver cómo vamos a hacer con ellos”, argumentó.

Dijo que las gobernaciones triplicarán sus presupuestos, mientras que los municipios perderán recursos. “Es imposible que pueda llamar a una extraordinaria para el tratamiento de esto, sería un daño muy grande”, enfatizó para ABC Cardinal.

En otro momento, señaló que el Ejecutivo debe responder si va a ser un monopolio y cuáles serán las empresas que están detrás y “van a estar mejor”. A continuación, indicó: “Yo ya tengo cuatro nombres”.

