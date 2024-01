“Hambre cero”: programas “exitosos” de investigación, educación y salud seguirán, garantizan

El Ejecutivo presentó ayer el programa denominado “Hambre cero”, con el cual se busca llevar el almuerzo a alumnos del 100% de las escuelas públicas y subvencionadas. No obstante, el plan “descuartiza” el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y saca royalties a las gobernaciones y municipalidades, al crearse el Fondo Nacional de Almuerzo Escolar (Fonae).

La jefa de Gabinete de la Presidencia, Lea Giménez, explicó que al dejar sin efecto el Fonacide, programas para investigaciones científicas, salud mental y para excelencia educativa quedarían sin su fuente de financiación. Entre las entidades afectadas se cita el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI).

No obstante, aseguró que mediante un proceso de “convergencia” prevén que los programas afectados encuentren una financiación mediante el presupuesto de las instituciones vinculadas.

“Los procesos que fueron exitosos van a ser incorporados a las instituciones correspondientes y aquellos que no, van a descontinuar. Eso es parte del proceso”, expresó.

No importa quién maneja los fondos, afirmó

Por otra parte, Giménez se refirió a los cuestionamientos que surgen en torno a un manejo centralizado de los fondos. Afirmó que no se busca quitar el manejo del capital a los gobiernos locales, sino más bien asegurar la entrega de los alimentos a los niños.

“Creo que es importante ser objetivos; acá no es quitarles. A mí me preocupa cuando se preocupan demasiado respecto a quién maneja los recursos. Acá lo que hay que preocuparse es de cómo se diseña el programa para asegurar el control y la entrega del alimento a los niños. Eso es lo que debe primar, no si yo manejo la plata o tal persona”, dijo.

“Lo que tiene que importarnos acá, si realmente estamos interesados en los niños, es si yo voy a apretar el botón para hacer el llamado a licitación o quién. A mí lo que me tiene que interesar es asegurar que el alimento llegue al 100% de los niños, que hoy no está pasando”, manifestó.

Precisó que actualmente la cobertura promedio anual de la alimentación escolar es solamente el 5% en relación a la población objetivo (1.500.000 niños), mientras que solo el 17% consumió alguna vez el almuerzo.