“Un poquito más al fondo”: video de acalorada discusión entre pasajera y chofer de la Línea 12

El chofer de un colectivo de la Línea 12 pedía a los pasajeros que pasen más al fondo, ya que otros estaban subiendo. Una joven parada en el pasillo al lado del chofer le dijo que ya no había lugar, pero este insistía y se desató una acalorada discusión.

Mientras los pasajeros viajaban en la estribera y apretados en el pasillo, el conductor utilizó la frase más habitual en esta situación: “Un poquito más al fondo”.

Eso ofuscó a una joven usuaria del transporte público, que respondió que ya no había lugar.

“No hay lugar, chamigo. ¿Dónde lo que van a entrar más? Parate y andá ve. No voy a pasar porque no se puede más”, manifestó.

Mientras tanto, el chofer no dejaba de insistir y la discusión fue subiendo de tono, con el apoyo de algunos pasajeros, mientras que otros comenzaron a atacar a la joven que reclamaba.

Chofer amenazó a pasajera

“Te estás encaprichando por mí”, le dijo la joven en medio de la discusión, mientras el chofer amenazaba con que no iba a continuar la marcha.

Se escuchan voces de otros pasajeros que pedían seguir con el trayecto, pero el chofer insistía en que se pasara más hacia atrás y la joven le preguntó si quería que subieran sobre su cabeza porque ya no había lugar.

Una segunda amenaza fue lanzada por el chofer, que le dijo que no la bajaría en su parada.

El video finaliza cuando el chofer le dijo que llamara a la Policía, los pasajeros pedían continuar y la joven insistía en que ya no se podía pasar al fondo.