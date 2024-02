San Bernardino: denuncian desidia de la Essap ante pedido de ayuda por cañerías rotas

Ronald Galeano, poblador del barrio Cristóbal Colón, manifestó que quiere hacer la denuncia contra la Essap por la falta de interés que ofrecen al pueblo sabiendo que esta es la temporada en que más se necesita del agua por el intenso calor que se tiene en el país.

Explicó que hace varios meses que llevan viviendo un infierno por las cañerías que están destruidas y hacen que se desperdicie el agua y a la vez genere problemas para que la provisión funcione de forma correcta. “Nuestro barrio está hecho un desastre y está olvidado por las autoridades”, dijo.

Así también, indicó que hace meses con los vecinos han solicitado que se reparen lo caños rotos, debido a que molestan y resaltan en la urbanización María Sol 2 ubicada en el barrio Cristóbal Colón.

Director de la Essap ignora pedido de ayuda

El denunciante lamentó que la Essap no responda a los reclamos y también cuestionó la desidia del director Carlos Colmán, que no brinda solución a los problemas.

“Le escribí al director de la Essap que anteriormente era nuestro amigo, antes de que asuma al poder como director y ahora que está en la institución nos ignora”, dijo el denunciante.

Mencionó que incluso el director de la Essap, Carlos Colmán, ya lo bloqueó en su número telefónico por la insistencia del pedido de ayuda que hizo para la comunidad.

Galeano detalló que la única respuesta que les brindan los encargados de la Essap es que no tienen cuadrilleros, pero en cambio en otros lugares sí van a realizar los arreglos.

“La ciudad en estos momentos está sin agua, en nuestro barrio estamos sin el líquido vital. Ya pensamos que al estar reclamando nuestros derechos se tomaron con la ciudadanía y por eso evaden nuestros pedidos”, dijo el poblador.

Cuenta que no corresponde

A los reclamos el denunciante también agregó que aparte de que la Essap ofrece un pésimo servicio, ahora le sumaron una cuenta que no existe en su medidor. “Me vino una factura que no me corresponde, ni siquiera usamos el agua porque no hay y me viene la factura”, dijo Galeano.

“En esta ciudad y en este país ya no se puede reclamar nada, solo te solucionan con multas, demandas o directo te estafan”, lamentó indignado Ronald Colmán.

Para consultar sobre los inconvenientes llamamos a Carlos Colmán, director de la Essap de San Bernardino, pero no atendió nuestras llamadas. Estamos abiertos si desea referirse al caso.