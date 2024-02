Persisten quejas por la falta de agua en Caacupé y San Bernardino

Los habitantes de Caacupé, compañía Cabañas y San Bernardino siguen con los problemas por la falta de agua potable en sus comunidades. Los reclamos no son escuchados y los habitantes de estas zonas viven un verdadero infierno.

Marilia Gómez, oriunda de la compañía Cabañas en Caacupé denunció que desde hace más de dos semanas en el barrio Pura Limpia Concepción no cuentan con agua.

Indicó que el único horario que tienen un poco, es a partir de las 2:00 pero ingresa agua sucia. “Durante todo el día pasamos mal porque no tenemos liquido para beber ni para higienizarnos. No podemos hacer nuestras necesidades básicas”, dijo la denunciante.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Detalló que la situación se torna cada vez peor y por eso las personas de la zona hoy en día ya optan por conseguir su propio tanque para juntar el agua, ya que en el barrio nunca hay. “Lo más indignante es que igual nos quieren cobrar por un servicio que no recibimos”, agregó.

La pobladora mencionó que con su familia incluso ya se han quejado en la Junta de Saneamiento de Cabañas, pero no les dan respuesta. “Nuestros días son un infierno con este calor intenso y estar mucho tiempo sin agua es terrible”, lamentó la denunciante.

Lea más: Arrecian quejas por falta de agua en San Bernardino

San Bernardino sin agua

En la Villa Veraniega, los pobladores del barrio Cristóbal Colón también sufren la escasez del agua. En este caso los vecinos reclaman que hay cañerías rotas que no son reparadas por la Empresas de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), y a causa de eso no cuentan con la provisión del líquido.

Ronald Galeano, poblador del barrio Cristóbal Colón, manifestó que hace 2 meses están sin el servicio del agua. Resaltó que pese a los reiterados reclamos que presentaron a la Essap, la institución hace caso omiso a los pedidos de ayuda.

Señaló que las cañerías están muy dañadas, y que a raíz de eso hay pérdida de agua en el barrio, lo que hace que el servicio ya no funcione como debería. “Estamos muy mal y ya no sabemos a quien recurrir”, dijo el poblador.

Añadió que ya fue hasta la Essap a preguntar porqué razón no arreglan los caños rotos de su zona, y los encargados le dijeron que no hay cuadrilleros. “Sabemos que eso no es cierto porque en otras comunidades si se van a arreglar. Ya pensamos que por reclamar nuestros derechos están ignorando nuestros pedidos de ayuda”, cuestionó Galeano.

Para consultar sobre los inconvenientes llamamos al director de la Essap de San Bernardino, Carlos Colmán, pero no atendió nuestras llamadas. Estamos abiertos si desea referirse al caso.

La escasez del agua es un problema que persiste en varias zonas del departamento de Cordillera.

Lea más: Pobladores de Caacupé reclaman arreglo de caños rotos