Arrecian quejas por falta de agua en San Bernardino y presidente de la Essap no responde porque anda “de reunión”

Una gran cantidad de familias de los barrios Cristóbal Colón, San Miguel, Santa Clara y de la urbanización Puerta del Lago no cuentan con la provisión del líquido vital que está a cargo de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).

Pobladores afectados por la falta de agua desde hace tiempo, y más aún en la temporada de verano, señalaron que prefieren no hacer su denuncia pública porque nunca consiguen solución.

Pedro Paredes, poblador del barrio Cristóbal Colón, explicó que no saben la razón de los cortes del suministro del agua potable. Las pocas veces que cuentan con el servicio, del grifo sale agua sucia, expresó.

Resaltó que hace solo una semana se realizó el acto de inauguración del cuarto tanque de agua en la planta principal de la Essap, con la presencia del Presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Como si hubiese sido una burla, ese día varios usuarios no contaron con agua y que continúa todo igual.

Paredes mencionó que los habitantes de San Ber ni siquiera deberían denunciar la falta de un servicio al que tienen derecho legal. “Imagínense vivir sin agua en pleno verano”, enfatizó el ciudadano.

Los pobladores de los diferentes barrios lamentaron la desidia municipal, administrada por el intendente Emigdio Ruiz Díaz (colorado cartista) que se encuentra aplazada en cuanto a la atención a las necesidades de la comunidad. Si los directivos de la Essap no brindan una solución, la Municipalidad debería hacer las gestiones necesarias para que se cumpla, para que se resuelva el inconveniente, expresaron los damnificados por la aguatera estatal.

Más de 25 casas de la urbanización Puerta del Lago de San Bernardino hace más de tres semanas no cuentan con suministro de agua, de acuerdo a denuncias de habitantes del complejo habitacional.

Señalaron que no pueden creer que mientras los vecinos sufren por la falta de agua, la Essap realice supuestos trabajos de mejoramiento y hasta inauguraciones de tanques que no sirven para los habitantes.

Los lugareños tuvieron que comprar tanques de 2.000 litros para reserva de agua y hacer recargas semanales por los que pagan G. 500.000 a la Essap, según explicaron. “¡Esto es demasiado, no podemos seguir así, necesitamos una solución!”, dijo uno de los denunciantes.

En la Administración de Reclamos y en la planta principal de la Essap los funcionarios que nos atendieron manifestaron que no pueden dar información sin permiso del jefe.

En la Municipalidad de San Bernardino esperamos aproximadamente cinco horas para poder hablar con el intendente Emigdio Ruiz Díaz (ANR), quien dijo que nos atendería. Sin embargo, no salió de su oficina. Estamos abiertos en caso de que desee hablar sobre la escasez de agua y otros problemas que afectan a la villa del lago en plena temporada veraniega.

También llamamos reiteradas veces al teléfono celular del presidente de la Essap y candidato a senador por la ANR, Natalicio Chase Acosta, pero no nos atendió.

No obstante, desde Prensa de la Essap comunicaron que en San Ber no hubo falta de agua el fin de semana ni ayer y que los problemas se habrían debido a inconvenientes puntuales, como medidor sucio o trancado o algún problema interno. También afirmaron que la Essap no vende agua en camiones cisterna, sino que reparte el vital líquido en camiones “cuando tenemos problemas”.

Asimismo, invitó a que nos comuniquemos con Chase Acosta, ya que es el vocero de la aguatera estatal. Pero, cuando intentamos comunicarnos con él dijo que se encontraba en reunión.