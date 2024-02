Paraguay coloca bonos por US$ 1.000 millones, mayormente para bicicleteo

El Ministerio de Economía y Finanzas anunció esta noche su primera emisión de bonos en PYG en los mercados financieros internacionales concretada en la fecha. Detalla que se llevaron a cabo dos emisiones significativas. En primer lugar se lanzó la primera emisión de Bonos Soberanos en guaraníes, alcanzando un monto total de G. 3.643.235 millones, equivalente a US$ 500 millones, a una tasa de interés del 7,9%, con un plazo de vencimiento de 7 años. Agrega que se emitió también un tramo adicional por un valor equivalente a US$ 500 millones, con una tasa del 6% y un plazo de 12 años.

Es relevante señalar que la demanda del bono inaugural en guaraníes superó en 2,5 veces el monto adjudicado, mientras que para el tramo en dólares fue 8 veces la cifra adjudicada. Con esta estrategia, la cartera de deuda del país se diversifica, otorgando una mayor proporción a la moneda local, en consonancia con el programa de emisiones en guaraníes para 2024, explica el informe. Esta colocación permitió una mejor tasa en comparación con las condiciones financieras de 2023, donde el bono en guaraníes a 7 años se encontraba a tasa del 9.03%.

Para pagar deudas

Los fondos que serán captados con esta nueva emisión de deuda, en su mayor parte serán destinados al pago de la deuda vencida y, en menor proporción, a financiar programas de inversiones previstos en el presupuesto.

La emisión se hará en el marco de lo autorizado por la Ley N° 7218/2023 por la cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas, la Ley N° 7228/2023 que aprueba el Presupuesto General de la Nación 2024, y la Ley N° 5097/2013 y su modificación, que disponen la administración de pasivos o “bicicleteo” de deudas como se lo conoce comúnmente.

La ley de medidas extraordinarias habilita hasta US$ 600 millones, de esto US$ 220 millones ya fueron colocados en diciembre del año pasado en el mercado local para pagar la deuda a constructoras y farmacéuticas; mientras que la ley de presupuesto autoriza hasta US$ 532,5 millones, para pagar deudas y realizar inversiones en infraestructura; en tanto por la ley de administración de pasivos se emite de acuerdo al vencimiento o la reestructuración que pretenda hacer el Tesoro si la tasa de interés es más conveniente. Con esta operación, el gobierno arranca los primeros dos meses del año con un importante monto que se sumará al nivel de deuda con que cerró el ejercicio 2023. La cifra supera los US$ 16.000 millones, que significa 37,4% del Producto Interno Bruto (PIB).