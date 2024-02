¿Quién controla los gases tóxicos?

En principio se señaló que el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) podría ser el órgano de control de los gases tóxicos como el amoníaco, considerando la fuga y la explosión en Ochsi de ayer. Sin embargo, la directora Lira Giménez señaló que es uno de los gases que no están debidamente regulados.

“Nosotros no podemos identificar quién es el organismo regulador de este tema”, respondió Giménez. Así también, señaló que el INTN sí puede hacer controles desde su área de seguridad industrial y existen ciertas normas de cilindros de gases peligrosos, pero consideró que son “de uso voluntario”.

“Nadie reguló ni estableció como obligación de cumplimiento”, planteó e hizo énfasis en la necesidad de que se regule mejor la ley. No obstante, consideró que no significa que no existan instituciones que puedan actuar de oficio, como las municipalidades y el Ministerio del Trabajo, por ejemplo.

INTN solo controla el GLP y el combustible

“El INTN no es luego autoridad de aplicación de prácticamente ningún sector. Sí es una institución que da servicios, competente para proveer servicios de control cuando se establecen normativas que indican que es obligatoria”, agregó en contacto con ABC Cardinal.

Finalmente, señaló que el INTN solo tiene obligación de control del combustible y el gas licuado de petróleo (GLP), pero no de otros gases de uso industrial, como el amoníaco.

“Existe lo del transporte de sustancias peligrosas, pero alguien preocupado que diga: ‘Tengo que está garrafa de X producto y tengo que tener el informe técnico y la certificación del INTN’, no. Eso hoy no tenemos”, recalcó.

En otro momento, expresó su pesar por la explosión registrada ayer en la fábrica de Ocshi. “Lamentó que siempre estemos aprendiendo y teniendo acciones reactivas ante tragedias”, señaló.