A Ultranza: Brasil confirma que no extraditará al hermano de Marset a Paraguay

A través de una nota de fecha 6 de febrero de 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil informó a la Embajada de la República de Paraguay en Brasilia que no podrá dar prosecución al pedido de detención preventiva con fines de extradición de Diego Nicolás Marset Alba, debido a que el hermano del presunto narcotraficante prófugo Sebastián Marset es de nacionalidad brasileña.

Sin embargo, la Cancillería brasileña aclaró que el Estado paraguayo podrá solicitar la transferencia del proceso criminal instaurado en contra de Diego Nicolás Marset Alba, para que sea juzgado en el vecino país.

El documento remitido a la Embajada de Paraguay en Brasilia señala que el hermano de Sebastián Marset nació el 5 de noviembre de 2001 en el municipio de Santa Vitória do Palmar, estado de Rio Grande do Sul, por lo que no podrá ser extraditado, según lo establecido en el artículo 5° de la Constitución Federal.

