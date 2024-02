Más de 100 cuidacoches vuelven a las calles tras ser despedidos de Parxin

Daniel Sánchez, líder de los ahora de nuevo cuidacoches, informó que los contratos con Parxin fueron rescindidos el jueves pasado. “Nos quedamos en la nada. Nos van a pagar por esos ocho días que estuvimos este mes”, explicó. Detalló que se trata de 110 personas que habían sido absorbidas por el consorcio Parxin como funcionarios, en el marco de la concesión del estacionamiento tarifado en Asunción.

Lea más: Estacionamiento tarifado: acorralado ante presión ciudadana y fallas de Parxin, Nenecho buscará rescisión

El martes pasado, la Municipalidad de Asunción anunció que iniciaría el proceso de rescisión del contrato del estacionamiento tarifado con el consorcio Parxin, tras innumerables fallas, denuncias y reclamos del sistema.

“Vamos a volver a la calle, no hay de otra. Tenemos que volver a la calle, porque comienzan las clases y tenemos que comprar cuadernos, uniformes. No hay otra empresa que nos vaya a agarrar como ellos”, dijo Daniel Sánchez, en referencia a los gastos que deben cubrir y a la falta de oportunidades laborales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Cuidacoches reacios a trabajar con Parxin, ahora piden disculpas y quieren ser contratados

Cuidacoches piden ayuda al intendente Nenecho

Sánchez explicó que los beneficios que tenían con Parxin no los encuentran en ninguna empresa. “La edad no le importaba, ni si la persona sabía leer o no, porque ellos igual les capacitaban en utilizar el celular”, dijo.

“Yo quiero hacer un llamado al intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, y por qué no al presidente de la República, Santiago Peña. Somos muchos los cuidacoches en la ciudad. Nosotros queremos una oportunidad. Muchos ya pasamos los 50 años, ya no tenemos oportunidades y queremos trabajar”, expresó.

Lea más: Cuidacoches esperan recontratación de Parxin

Sánchez expresó que solo desean ayuda para conseguir un trabajo acorde a su edad. “Podemos ser serenos, cuidadores, algunos son más jóvenes y pueden hacer trabajos de todo tipo”, sentenció. “No hay problema, nosotros solo queremos salir de la calle”, manifestó.

El líder de los cuidacoches comentó que al ser contratados por Parxin se dieron cuenta de que hay muchos beneficios de ser trabajadores formales, como el aporte al Instituto de Previsión Social (IPS), que les da atención de la salud.

Anuncian manifestación de no conseguir respuesta de Nenecho

Finalmente, Sánchez indicó que de no conseguir respuesta, procederán a manifestarse pacíficamente. “No estamos ajenos a salir de las calles, solo queremos una oportunidad. Hace años que estamos así, necesitamos una solución”, sentenció.

Lea más: Municipalidad debe pelear para no pagar un solo guaraní a Parxin, insiste concejal Grau

El 4 de diciembre pasado, los cuidacoches habían sido contratados por la firma, ya que eso estaba estipulado en el pliego de bases y condiciones del sistema. Supuestamente al sacarlos de las calles, se terminaría la problemática que afecta a la ciudadanía diariamente. Existe gran cantidad de denuncias sobre extorsión a conductores para que estos paguen tarifas altas e irregulares por usar un lugar público.

Por otra parte, la firma Parxin actualmente es investigada por la Contraloría General de la República (CGR) debido al posible incumplimiento del contrato de concesión.