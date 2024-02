Pospondrían nuevamente inicio del juicio por tortura que enfrentará Bower

El juicio oral y público al ex ministro del Interior Walter Bower y otros por supuestas torturas a policías debió iniciarse el jueves 8 de febrero, pero la misma se pospuso, primeramente, para el martes 13 de febrero, porque la abogada María Isabel Candia de Hermosilla, defensora del procesado Crio. (SR) Merardo Palacios, no se había presentado y no justificó su ausencia, en aquel entonces.

Posteriormente, el viernes 9 de febrero, el presidente del Tribunal de Sentencia Abg. Fabián Weisensee, emitió un oficio en el cual comunicó a las partes que el juicio oral se iniciará el miércoles 14 de febrero a las 13:00, por pedido del Abg. Secundino Méndez, defensor del acusado Crio. Osvaldo Vera Espínola.

Sin embargo, lo que trabaría el inicio del juicio oral es la ausencia de defensor del Crio. Palacios. El tribunal de sentencia advirtió el pasado jueves 8 que en caso de no designar nuevo abogado, se le asignaría un defensor público. Pero según la práctica en tribunales, el defensor que asuma solicitará el aplazamiento del inicio del juicio oral para que pueda interiorizarse del contenido del expediente judicial.

Por su parte, el exministro Walter Bower, presentó en el frustrado inicio del juicio oral a los exfiscales René Fernández y Gilvi Quiñónez, como sus nuevos defensores.

El expediente judicial está caratulado “Basilio Pavón, Merardo Palacios, Osvaldo Vera y Walter Bower s/ lesión coporal en el ejercicio de funciones públicas”, N°2606, Año 2000.

El tribunal de sentencia está integrado con los jueces Fabián Weisensee, Laura Ocampo y Cándida Fleitas.

La agente fiscal interviniente para el juicio oral es Sonia Sanguinés, de la Unidad N° 2 Especializada en Hechos Punibles contra los Derechos Humanos.

Antecedentes del proceso a Walter Bower

Para el Ministerio Público se demostró que varios uniformados sufrieron apremios físicos, entre ellos Jorge Luis López, en sede de la comisaría 11ª Metropolitana, y Alfredo Cáceres en la Marina, el 19 y el 21 de mayo del año 2000, respectivamente. Las víctimas refirieron que Bower presenció la manera en que fueron torturados porque supuestamente se sublevaron contra el gobierno de Luis González Macchi.

Según las denuncias, los comisarios Osvaldo Vera y Merardo Palacios fueron los encargados de torturar a los uniformados; mientras que el ya fallecido comisario Basilio Pavón –en ese entonces jefe de la comisaría 11ª Metropolitana– fue el encargado de realizar las preguntas y ordenaba las torturas a los supuestos responsables. De esta situación estaba al tanto el entonces ministro del Interior Walter Bower.

Condenan al Estado paraguayo por la mora judicial

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través del Sentencia del 17 de mayo de 2023, hizo lugar a la demanda promovida por el oficial inspector de Policía Jorge López Sosa contra el Estado paraguayo, que debe pagar en un plazo de 1 año US$ 50.000 de indemnización por daño material e inmaterial a favor de la víctima de tortura.

De igual manera, la Corte dispuso el pago de otros US$ 10.000 por costas y gastos del juicio.

La condena al Estado paraguayo es porque la justicia paraguaya no se expidió en plazo razonable.

La Corte Interamericana en el momento de dictar su fallo por medio de la Sentencia del 17 de mayo de 2023 en el caso de lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas y tortura la causa ya llevaba 23 años de la supuesta perpetración del hecho de lesa humanidad.