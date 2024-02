Deterioro del lago Ypacaraí continuará si no se invierte en alcantarillado y tratamiento de aguas residuales

En comunicación con ABC Cardinal este martes, David Fariña, director de Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), resaltó la necesidad de invertir más en sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para evitar la degradación de recursos hídricos como el lago Ypacaraí y los acuíferos que alimentan a Paraguay.

Estudios realizados durante los últimos meses por el Mades en el lago Ypacaraí, uno de los principales destinos turísticos del país, indican que el nivel de contaminación de las aguas por coliformes sobrepasa los valores permisibles para el ingreso de bañistas al agua.

Fariña señaló que el nivel de cobertura actual de alcantarillado en todo Paraguay no supera el 35 por ciento, mientras que el tratamiento de aguas residuales no llega al 15 por ciento a nivel nacional, limitándose a “algunas zonas metropolitanas importantes”, particularmente Asunción y otras zonas de su área metropolitana.

“El tratamiento (de aguas cloacales) para vertido directo al cauce hídrico es mínimo”, subrayó.

“Si no invertimos, no vamos a poder recuperar el lago”

Citó un estudio hecho a finales de la década de 1980, en colaboración con Japón, que indicaba que “si Paraguay no invertía en alcantarillado de ahí en adelante, el lago iba a tener un deterioro importante en los siguientes años”.

Más de tres décadas después, la inversión ha sido mínima y el lago Ypacaraí y otros recursos hídricos del país han sufrido las consecuencias.

“Si no invertimos, no vamos a poder recuperar el lago, no vamos a poder tener recursos hídricos en condiciones, no solo las aguas superficiales sino también aguas subterráneas, los acuíferos”, dijo Fariña, quien afirmó que “hay proyectos” para aumentar la cobertura de alcantarillado.

Según el estudio de los años ‘80, en ese entonces el 80 por ciento de los focos de contaminación del lago Ypacaraí correspondían a aguas cloacales y el resto a “fuentes difusas” como la agricultura y ganadería o emprendimientos industriales.

La recomendación: “No se metan a las aguas”

Enfatizó que, si bien los índices de coliformes “totales” detectados en el lago en los últimos análisis del Mades de los últimos meses superan el máximo permisible para el uso seguro de las aguas, los índices de coliformes específicamente fecales están dentro de lo normal.

Sin embargo, insistió en que “hay situación de degradación y no va a mejorar si no invertimos”.

Alentó a la ciudadanía a visitar las localidades de la cuenca del lago, pero reiteró la recomendación del Mades de que “no se metan a las aguas porque podría tener riesgo para la salud humana”.