Reglamento 1.115/23 de la Unión Europea es de “imposible aplicación”, dice el MAG

La Cancillería paraguaya realizó la tarde del lunes una reunión con todos los sectores vinculados con la exportación de productos agropecuarios y forestales. El ministro de Agricultura, Carlos Giménez, aseguró que en la ocasión reiteraron a los presentes que el Gobierno sigue firme en la postura con respecto al Reglamento 1.115/23 de la Unión Europea (UE).

“Es una cuestión imposible de cumplir. Es de imposible aplicación”, señaló para ABC Cardinal esta mañana. Así también, recalcó que aprovecharon para aclarar que esa reglamentación no tiene vinculación con el Acuerdo de Cooperación con la UE.

“Son situaciones totalmente diferentes y se ha aclarado (...) Sabemos que estas reglamentaciones son unilaterales y arbitrarias, pero podemos decir que no tiene ningún vínculo con el acuerdo de cooperación”, manifestó.

Así también, recalcó que desde un principio ellos separaron ambos puntos. “Si querés darme dinero, dame, pero no me pongas condiciones, o si no, no me des nomás el dinero”, planteó el ministro de Agricultura.

Agregó que el presidente Santiago Peña ha sido firme al respecto y el canciller Rubén Ramírez Lezcano volvió a exponer esa postura en el encuentro de ayer con representantes de 16 instituciones del Ejecutivo y líderes gremiales.

Carlos Giménez no sabe si deberá dejar el Ministerio de Agricultura

Por otra parte, ante rumores de la posibilidad de que Carlos Giménez tenga que abandonar el Ministerio de Agricultura para volver al Senado, señaló que no tiene ninguna información al respecto y que se enteró a través de los medios.

“No tengo conocimiento, me entero ahora... Las posibilidades siempre están, todos los ministros tenemos esa particularidad por el cargo mismo, pero me es indiferente volver”, señaló.

Aseguró que se siente “bien” al frente del MAG y tiene mucha experiencia en la parte administrativa, pero si le toca ir al Congreso seguirá trabajando para las cuestiones agrarias.