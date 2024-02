Reglamento para energías renovables permite la inversión privada

El Poder Ejecutivo promulgó este lunes el decreto 1.168/ 2024, que reglamenta la Ley N° 6977/2023, de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), para regular y fomentar la generación, producción, desarrollo y utilización de la energía eléctrica obtenida de fuentes de energías renovables, no convencionales y no hidráulicas y que permitirá la inversión privada.