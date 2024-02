Dakovo: ratifican prisión de bancario con pedido de extradición de la justicia brasileña

En una audiencia realizada ante el juzgado penal de Garantías especializado en Crimen Organizado, el juez Osmar Legal rechazó el incidente de revocatoria de prisión planteado a favor de Ángel Antonio Flecha Barrios, uno de los detenidos en diciembre pasado durante el operativo Dakovo.

La defensora de Ángel Flecha, abogada Rita Fariña, alegó que Brasil no presentó la documentación correspondiente al pedido de extradición -40 días corridos desde la detención- motivo por el cual correspondía otorgar la libertad a su representado.

Asimismo, destacó que Flecha es funcionario del Banco Nacional de Fomento (BNF) y como tal ejerce una función pública que debería tener la consideración del juzgado.

“Quiere decir que en los casos de transgresiones, delitos o faltas cometidas por el funcionario en el desempeño de sus funciones la subsidiaridad de la responsabilidad del Estado, es respecto del afectado, pero no es solidaria, ya que se halla facultado a repetir la totalidad de lo abonado en concepto indemnizatorio, de aquel por quien respondió. No se trata de la responsabilidad directa, contractual o extracontractual referida precedentemente, porque no serían actos del Estado como tal, sino que sus representantes en contravención de las normas que los tendría supuestamente vínculos con integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de armas y drogas”, indicó la defensora, tras destacar que su cliente rechazó someterse al proceso abreviado de extradición.

Procesado es por delitos con penas de hasta 15 años de cárcel

En su contestación, el fiscal adjunto Roberto Zacarías destacó que Flecha es requerido por la justicia brasileña por tráfico de armas, tráfico de drogas y organización criminal, delitos sancionados con penas que pueden llegar hasta 15 años de cárcel, además de una pena de multa.

Asimismo, el representante del Ministerio Público precisa que el exhorto remitido por el 2° Tribunal Penal Federal de SJBA ha ingresado en el plazo establecido por la legislación vigente para el efecto y en cumplimiento de todas las formalidades previstas.

“La defensa técnica de Angel Antonio Flecha Barrios realiza una errónea y dilatoria interpretación al sostener, que la citada documentación formal, debió ingresar a la República del Paraguay luego de la detención del extraditable y que la autoridad requirente no ha cumplido con tal disposición y, por consiguiente -a su criterio- corresponde la libertad de su defendido, buscando así una aplicación distinta e incorrecta de los plazos y demás disposiciones de la normativa internacional aplicable”, afirma Zárate.

Pedido de extradición en caso Dakovo, enviado en tiempo y forma

Finalmente, Legal rechazó la petición de la defensa, tras aclarar que el 29 de noviembre del año pasado ingresó el pedido de detención remitido por las autoridades brasileñas, conjuntamente con los documentos justificativos y formalizadores, con sus originales y su traducción correspondiente.

“Sabido es el plazo de 40 días previsto en el Art. 29 de la citada normativa, al decir que procederá la inmediata libertad del requerido, si transcurridos los cuarenta días contados desde la notificación de la detención del requerido al Estado Parte requirente y éste no hubiere formalizado la solicitud de extradición ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Parte requerido, situación ésta que no se adecua”, fundamenta el magistrado.

“Ello en consideración a que con el pedido de detención remitido por la Justicia de la República Federativa del Brasil, también ya fueron remitidos los documentos justificativos y formalizadores junto con los textos legales en sus originales y debidamente traducidos, acerca del pedido de detención con fines de extradición, con lo cual, mal podría éste Juzgador establecer un nuevo cómputo al plazo y exigencias cumplidas previstas en la norma”, concluyó Legal.

El Operativo Dakovo, catalogada como la mayor operación contra el tráfico internacional de armas en los últimos años en la región sudamericana, fue ejecutada el 5 de diciembre pasado por la Policía Federal (PF), en Brasil; la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en Paraguay; y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en Estados Unidos.

Hasta ahora hay militares, empresarios y gente vinculada a los negocios de venta de armas investigados y procesados. Hasta aquí, hay 16 detenidos en Paraguay y sobre 10 de ellos pesa pedido de extradición desde el Brasil.