Con manifestación frente al Ministerio de Salud, exigen culminación de hospital en Yataity del Norte

Pobladores de Yataity del Norte se manifiestan hoy frente al Ministerio de Salud para exigir a las autoridades que se termine la construcción del Hospital Básico de la ciudad.

Recordaron que el presupuesto, de G. 21.000 millones, fue aprobado en el Presupuesto General de la Nación 2023 y que el hospital debía haberse inaugurado al menos parcialmente en agosto de ese año.

Pero esto no sucedió y la población de Yataity del Norte sigue contando únicamente con un pequeño puesto de salud que no da abasto.

Deben acudir a la ciudad vecina

Para casos más graves, los pobladores deben acudir a la ciudad de San Estanislao, a 30 kilómetros de distancia, pero en este nosocomio vecino tampoco tienen la capacidad para atender las necesidades de dos localidades.

Lorenzo Quintana, miembro de la organización ciudadana Coordinadora para el Desarrollo Distrital Yataity Solidario, que hizo el proyecto y le da seguimiento desde hace 5 años, contó que la obra, a cargo de Consorcio del Norte, avanza muy lentamente.

Relató que en enero se hizo una reunión tripartita entre representantes del Ministerio, la organización ciudadana y la empresa que lleva adelante la obra.

“Envían a cuatro o cinco obreros”

Esto, para pedirles que se intensifiquen los trabajos, ya que hay un presupuesto aprobado y los pobladores quieren ver al menos un pabellón terminado.

Pero la empresa contratista sigue incumpliendo el contrato. “Envían a cuatro o cinco obreros y la obra va a pasos de tortuga”, reclamó el ciudadano.

La empresa argumentó falta de pago del Ministerio, pero con presión ciudadana lograron que se les pague G. 500 millones y retomaron la obra, pero esta sigue avanzando con mucha lentitud, contó Lorenzo Quintana.

Según el entrevistado, la obra está apenas con un 30% de avance.

Tienen categoría de hospital solo en papeles

Agregó que pretenden que el hospital se termine cuanto antes, que se equipe y que funcione cuanto antes. “Hay una resolución de categorización por la cual pasa de centro de salud a hospital, básico, pero en la práctica sigue funcionando como un puesto de salud. Hay una cantidad de gente que invade el centro asistencial, pero no recibe la atención que debería, ya que no hay insumos, equipamiento ni profesionales”, detalló el entrevistado.

El área de cobertura de este hospital es para una población de aproximadamente 50.000 personas, detalló Lorenzo Aquino.

El centro asistencial está ubicado en un punto estratégico, en el límite entre las ciudades de Caaguazú y San Pedro, por lo que las personas de ambos departamentos acuden en busca de servicios de salud.

Por el momento, los profesionales de la salud que atienden en el lugar son escasos y cuando funcione el hospital con toda su capacidad necesitarán muchos más facultativos de diferentes especialidades.

Exigen terminación en 150 días

La organización ciudadana exige que la empresa responsable de la obra entregue documentación detallada sobre los avances que ha tenido la obra y que garanticen la terminación en un plazo de 150 días.

Hasta el momento, los manifestantes lograron reunirse con el viceministro de Salud, Miguel Olmedo, y con el director de la Segunda Región Sanitaria, doctor Florentín, para buscar una salida al problema.

Sin embargo, advierten que permanecerán frente al Ministerio de Salud hasta obtener garantías de cumplimiento de sus reclamos.

Enfermero sindicalista denunció persecución

Por otra parte, también estuvo haciendo una huelga de hambre frente al MSP Bernardo González, representante de los enfermeros de Nueva Germania.

El manifestante, quien es secretario general de la Asociación Salud Unidad Paraguay, contó que están sufriendo persecución política y gremial.

“El 5 de enero me hicieron llegar una notificación sobre un cambio en mi horario, para evitar que acompañe a mis asociados. Argumentan que hay necesidad institucional, pero es mentira, porque yo siempre trabajé de noche y los fines de semana, ya que hay muchos accidentados. Pero por capricho personal me mudan de día y entre semana para que no vaya más a las manifestaciones”, relató el trabajador de blanco.

Dice que sufrió cambio de horario arbitrario

Contó que lo mudaron al horario entre semana de 07:00 a 15:00 y que se avergüenza de la ciudadanía porque en ese horario no es tan útil como lo es en las noches, cuando hay grandes necesidades de atención. “Sinceramente voy a marcar a las 07:00 y estoy de balde hasta las 15:00. Tomo tereré y me avergüenzo de la ciudadanía porque no estoy trabajando como lo hacía por la madrugada. Pido que me cambien a mi horario de antes en el que estaba laborando ya 10 años, para que pueda seguir acompañando a mis asociados. De repente tengo que viajar porque me necesitan, y cómo a cada momento voy a estar pidiendo permiso”, reclamó el enfermero.

Pide recontratación de sus colegas

Entre otras reivindicaciones, pidió que sus colegas descontratados de Misiones y Ñeembucú sean recontratados.

Además, contó que enfermeros de Nueva Germania que concursaron y ganaron fueron despojados de sus puestos.

“Por todas estas injusticias estaré en huelga de hambre en reclamo por todos los pendientes que siguen sin resolverse. No vemos el rostro de la ministra hasta ahora, necesitamos diálogo”, expresó el manifestante.