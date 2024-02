OTEP-SN califica de “charlatán” al ministro de Educación

Este martes, la OTEP - SN realizó una plenaria en la que trataron el programa educativo que habían presentado al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), cuyo ministro, Luis Ramírez, se habría comprometido a cumplir.

Sin embargo, según refirió la dirigente Blanca Ávalos, el ministro es un “charlatán” porque “habla mucho y se compromete demasiado pero las acciones que lleva son totalmente diferentes a lo que decía”, mientras aprovechaba esto para denunciar que existen varios incumplimientos por parte de la cartera educativa hacia el sector.

“El financiamiento educativo no existe y eso hemos reclamado; el MEC no tiene plata y así no va a tener política, no va a tener kits o recursos”, apuntó.

Asimismo, también dijo que los kits escolares son “muy pobres” mientras que a nivel país aún falta una provisión de computadoras o mayor alcance del servicio de internet como para apoyarse en la tecnología para el desarrollo de clases.

Hambre cero es una “burla”

Por otra parte, la sindicalista refirió que el proyecto “hambre cero” que propone el presidente Santiago Peña es una “burla” ya que recién estaría implementándose desde el año que viene.

“Los compañeros se han esforzado mucho y se les saca para meter a los hurreros que van como policías a revisar las escuelas; la educación forma parte de uno de los derechos fundamentales y todo niño tiene derecho pero el MEC se prepara para atropellar los derechos y pisotear todo. Exigimos una institucionalización dentro del ministerio y que no se responda a Trato Apu’a u otros senadores que manejan las direcciones departamentales”, concluyó.

