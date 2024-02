Escuelas se sostienen con dinero de padres porque presupuesto del MEC no se adecua a la realidad, lamentan

El próximo 23 de febrero se inician las clases en las instituciones educativas públicas, a cargo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), cuyo titular es Luis Ramírez. Algunas escuelas arrancarán el año lectivo con infraestructura en pésimo estado, lo que se suma a los cuestionamientos de padres sobre el “incompleto” kit escolar.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de las Escuelas Públicas del Paraguay (Fedapy), Francisca Monges, afirmó que con el dinero que recaudan mediante actividades se sostienen las instituciones educativas del Estado, porque el presupuesto otorgado al MEC es “ínfimo” y no se adecua a la realidad.

Lea más: ¿Cuándo comienzan las clases en Paraguay?: este es el calendario escolar 2024

Afirmó que con los recursos que recaudan los padres, en conjunto con docentes y directores, se ejecuta el mantenimiento de la estructura y equipos, además de la limpieza de las escuelas. El MEC ni siquiera repone un foco de luz, según lamentó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“En algún momento se debe terminar que las asociaciones de padres nos tenemos que organizar para recaudar. Al final, la escuela pública se convierte en un centro de recaudación, porque si no hacemos la hamburgueseada se va a caer todo (la escuela), no habrá ventilador, no se podrán mantener los acondicionadores de aire o no habrá pupitres. Hoy mismo y cada año para el inicio escolar, las familias se movilizan para tener las puertas abiertas”, dijo.

Directores ven a padres como “cajas registradoras”

Según dellató, una investigación de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) del 2017 había revelado que alrededor de US$ 10 millones es el monto anual que los padres invierten en la educación paraguaya por la ausencia del Estado.

“Es un sinfín de dinero, que los padres llamamos voluntario, porque asumimos la responsabilidad como familia. Al final, terminamos cargando con una obligación que es del Estado y que debería darnos a través de nuestros impuestos”, expresó.

Monges, incluso, cuestionó que hay directores ineficientes que ven a las asociaciones de padres como “cajas registradoras” y se sirven del dinero que recaudan.

Kit escolar escolar es “insuficiente”

La titular de Fedapy también cuestionó que el MEC ni siquiera provee para los alumnos de un kit escolar que les permita desarrollar sus actividades como corresponde.

Agregó que los útiles que brindó el MEC este año son “insuficientes” en relación a la lista que dan los profesores, por lo que deben recurrir a comprar los elementos que faltan.

“La entrega de esta canasta de útiles no coincide con la lista de útiles que los profesores están enviando. ¿Por qué no se coordina con los verdaderos actores? ¿Por qué la canasta no contiene lo que el profe va a necesitar y lo que está pidiendo porque la lista es más larga que cuatro cuadernos?”, subrayó.

Lea más: Quejas por kits de útiles escolares insuficientes para los alumnos

MEC debe coordinar con padres, afirmó

En ese sentido, lamentó que el Ministerio de Educación no coordine con los padres para ejecutar políticas educativas acordes a lo que requiere cada institución.

“No existe un trabajo coordinado con los padres quienes realmente estamos y vivimos la escuela pública. La educación paraguaya tenés que vivirla para poder intentar por lo menos formar parte del cambio. Con nosotros se tiene que dialogar porque los padres estamos 12 años en una escuela y los ministros están dos años como máximo. Entendemos la expertís de cada autoridad, pero la experiencia la tenemos nosotros y los directores”, dijo.

Monges, además, cuestionó que las asociaciones de padres deben valerse de sí mismas para operar debido a que no cuentan con siquiera un apoyo o nexo con el MEC.

Lea más: Kit escolar: ministro reconoce error y habla de entregar útiles cada tres años para “optimizar”

Ayer, el ministro de Educación, Luis Ramírez, reconoció que cometió un error al no comunicar que este año habrá cinco libros en el kit escolar, que ya fue entregado y no contenía ninguno, solo dos cuadernos de 96 hojas, lápices de colores y otros elementos de baja calidad. Igualmente, habló de optimizar la inversión, entregando algunos elementos cada tres años.