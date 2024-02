Juez concede suspensión condicional del procedimiento a ex intendente municipal de La Colmena

LA COLMENA. El juez de Garantía de Ybycuí Guillermo Ortega concedió suspensión condicional del procedimiento al ex intendente municipal de este distrito, a una ex concejal, funcionarios municipales y proveedores. Todos ellos imputados en la causa de lesión de confianza, asociación criminal y producción de documentos no auténticos. El perjuicio a la Municipalidad local es de G. 91.738.000.