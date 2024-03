Expulsión de liberocartistas es legal y constitucional, según apoderado del PLRA

Un apoderado del Partido Liberal Radical Auténtico argumentó que la expulsión de los senadores liberocartistas Dionisio Amarilla, Hermelinda Alvarenga, Édgar López y Noelia Cabrera, decidida ayer por la Convención de ese partido, no viola la Constitución Nacional porque esta no establece que los partidos no pueden expulsar a sus miembros.