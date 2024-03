UGP celebra posicionamiento ante la OMC contra medidas ambientales “unilaterales”

En la 13ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 60 países miembros presentaron un manifiesto en el cual hacen un llamado a abstenerse de imponer medidas ambientales unilaterales que generen obstáculos innecesarios al comercio o una discriminación arbitraria entre países.

Al respecto, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción, Héctor Cristaldo, destacó el importante pronunciamiento, pues demuestra que son muchos los países que están preocupados por las medidas impulsadas principalmente por la Unión Europea.

“Demuestra que hay un bloque grande e importante que está preocupado, no es solo Paraguay, no son solo los productores paraguayos, no es solamente la paranoica posición de la gente que ve fantasmas por todos lados. Es una preocupación seria por que el comercio no sea distorsionado bajo pretexto de medidas ambientales, que no se complique el desarrollo de países que tenemos derecho a desarrollarnos, siempre que sea sostenible, eso está claro”, expresó.

Desarrollo equilibrado y armónico, plantea la UGP

Cristaldo agregó que la visión de Paraguay es de un desarrollo armónico, considerando tres ejes: el económico, el social y el ambiental. “Pero la visión que viene de allá es de un desequilibrio brutal sobre lo ambiental solamente”, planteó.

Agregó que las medidas de la UE en el país van a generar un desequilibrio en el aspecto social, porque pueden revertir un proceso de 20 años de lucha contra la pobreza. “En el 2002 había un 57% de pobreza en Paraguay y hoy no llega al 25%. Con estas medidas ambientalistas van a ser excluidos del mercado miles de campesinos que se dedican a la agricultura familiar”, aseguró.

Finalmente, volvió a destacar que cada vez más países empiezan a posicionarse en contra de las medidas que están siendo impulsadas.