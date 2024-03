Video: diputado Jatar revela su experiencia con un travesti en debate sobre la palabra “género”

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados en el que la diputada colorada Rocío Abed (ANR) propuso que se eliminara la palabra género del nombre de una de las comisiones (Comisión de Equidad Social y Género), el legislador Jatar “Oso” Fernández (CN) intervino e hizo una confesión.

“Yo también en algún momento de mi vida he tenido una relación sexual con un travesti, y no tengo miedo de decir. “No... esperá, atención, Presidente. Yo lo hice por decisión propia cuando era mayor de edad y nadie me obligó”, dijo. Sus colegas murmuraron y el titular de Diputados, Raúl Latorre (ANR-HC) pidió orden: “Por favor, colegas”.

Lea más: Organizaciones LGBT repudian dichos del ministro Carlos Giménez

Jatar solicitó a sus colegas no ser hipócritas

Jatar pidió a los demás diputados dejar de lado la hipocresía y hablar con la verdad. “Porque todos dicen ‘vamos a aceptar el homosexualismo, el travestismo’. No hay ningún problema con eso”, manifestó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fernández preguntó a los presentes que si tienen un hijo, cuyo compañero de colegio, de 12 años es homosexual. “¿Le van a traer en sus casas para que haga un pijama party? ¿Le van a tener todo el día con su hijo?”, consultó.

“Quiero ver la cara de hipocresía de ustedes y a ver quién tiene huevos para decir lo que yo digo. Pero yo sé bien cuál es mi sexualidad. Estoy bien casado con una hermosa esposa”, aclaró.

Después agregó que el hombre está calificado para ciertas cosas. “El hombre no puede ser mamá y la mujer no puede defender a un hombre cuando hay un conflicto en que hay que cuidarlo y con mucho respeto hacia mis amigos homosexuales, hacia las personas que tiene otras tendencias. No hay ningún problema, pero la familia se compone por un hombre y una mujer. Homosexualismo es la muerte de la persona misma, porque no puede procrear con su misma sangre”, enfatizó. Al finalizar esta parte, recibió varios aplausos en la plenaria.

Citó al diputado Rodrigo Blanco (PLRA), porque expresó lo que la Constitución dice y celebró sus palabras, porque a criterio de Jatar, en mucho tiempo no escuchó a ninguna persona de la oposición proponer una solución y una salida constructiva para evitar el conflicto.

“Comparto plenamente lo que dice la diputada Abed”, expresó en relación a su propuesta de eliminar la palabra género.

Finalmente se llevó a votación y el nombre quedó así: Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos entre el Hombre y la Mujer.