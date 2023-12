Diputado Jatar Fernández quiere moquetearse contra quienes critican a políticos

“Yo quiero desafiarle a un moquete a todos los que ponían uno menos con la muerte de Walter Harms. Vamos a salir a jugar moquete. Tenemos que ver una forma de reglamentar las redes para que esos pelotudos dejen de decir barbaridades. No me importa que sea una restricción y los periodistas van a decir que es censura, pero tampoco me importa”, dijo el diputado Jatar Fernández.

Sobre el punto, el diputado Carlos Pereira (PLRA) indicó que la clase política se ganó el odio de toda la sociedad y debido a eso hay repudio en redes sociales por lo cual se debe legislar mejor para ganarse de nuevo al pueblo.

