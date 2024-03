Más de 100 alumnos abandonados por el MEC en la Colonia Canindeyú

Los padres de los alumnos de la Escuela José Asunción Flores y del Colegio Albino Quiñónez se encuentran de nuevo en pie de guerra por el motivo de siempre: la falta de rubros.

“Opama la paciencia (se terminó la paciencia)”, comentó la señora Mari Llano, de la Asociación de Cooperación Escolar, al señalar que una vez más el Ministerio de Educación y Ciencias dejó de lado a las mencionadas instituciones en el tema rubros.

La directora de la Escuela, profesora Cayetana Lugo, comentó que el problema de rubros se arrastra desde hace 4 años, debido al crecimiento de la institución, además de que la escuela fue “despojada de algunos rubros docentes”.

Sobre los rubros faltantes, la directora comentó que en varias reuniones con la supervisión y con el director departamental de educación, Elias Cabrera, se comprometieron con rubros para el cuarto grado turno mañana, para el noveno grado un rubro unidocente de 107 horas cátedras y para el desdoblamiento del quinto grado. “Ninguno de los rubros para la escuela José Asunción Flores vino hasta ahora”, lamentó.

Para el Colegio Albino Quiñónez, faltan rubros para 40 horas de Legislación Ambiental, 27 horas para Química, 27 horas para la materia de Física, 9 horas para Educación Vial y 9 horas para Orientación, además de un rubro “unidocente” de 107 horas para el tercer año de la media.

Hay 28 alumnos del noveno grado turno tarde que no tienen profesor, además del segundo año de la media que ni siquiera está habilitada y menos se cuenta con las horas cátedras para la enseñanza.

Lugo explicó que el viernes se abrió la planilla del Ministerio de Educación, pero hasta ahora ambas instituciones de la Colonia Nacional Canindeyú no fueron incluidas, y hoy martes se cierra, y una vez cerrada, no tenemos nada que hacer”, dijo Cayetana Lugo.

Agregó que los padres están atentos, si no se cumple, exigirán la presencia del ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez. “Ya estamos cansados de promesas incumplidas, ya no tenemos miedo del chake, los alumnos están a la deriva, sin dar clases a dos semanas del inicio oficial” agregó.

Comentó que los padres y alumnos le manifestaron que es muy injusto y hasta llamativo el desprecio que sienten por parte de las autoridades, situación que ya dejó de ser simpático que para recibir educación se deba llegar a extremos.

“Nos llaman de gente de baja cultura, de guerrilleras por cerrar la escuela y el colegio, pero si los padres no pelean por la educación de sus hijos y no hacen ruido, no se consigue nada”, indicó.

La colonia Nacional Canindeyú, otrora trinchera de la resistencia a la invasión brasileña tras la toma de Puerto Renato (década del ‘60) fue convertida en una las comunidades más grandes dentro del perímetro suburbano de Saltos del Guairá.

Para este año se espera llegar a inscribir cerca de 900 alumnos, pero aun con la gran cantidad de estudiantes no logran ser priorizados por las autoridades de la educación.

Como último recurso, y si no llegan los rubros para el inicio de clases, los padres anuncian que volverán a tomar la institución por tiempo indeterminado.