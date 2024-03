Exitoso trasplante de médula ósea en Hospital de Clínicas

Desde el Hospital de Clínicas informaron que se realizó con éxito el trasplante de médula ósea a una paciente de 35 años. El costo por el procedimiento fue casi nulo gracias a las cooperaciones que tuvo la institución, por lo que no necesito la inversión de entre US$ 40.000 y US$ 50.000.