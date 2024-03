Río Paraná: bajo caudal de agua se mantendría hasta Semana Santa en zona de Ayolas

El presidente de la Confederación de Pescadores del Sur, Máximo Espíndola, manifestó que desde hace varias semanas, debajo de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), la altura del río Paraná, se mantiene entre 50 cm y 1, 40. La crisis hídrica y la gran cantidad de algas acuáticas hacen que no haya pescado desde Ayolas hasta la zona de compañía Panchito López del distrito de Yabebyry.

Lea más: Fiscal Cantero declaró en llamativo hermetismo ante Inspectoría General/

La preocupación aumenta ante la proximidad de la Semana Santa porque no hay pescado. Eso significa que si no hay un repunte importante de caudal de agua, no tendrán recurso económico para elaborar la chipa y la sopa. Una de las alternativas, sería que Yacyretá libere más caudal del agua; eso permitirá que arriben los peces.

Por su parte, Óscar Monzón, poblador de la compañía Atinguy (lado Itapúa), manifestó que el bajo caudal de agua y la gran cantidad de planta acuática afecta el sustento de unas 400 familias que dependen directamente de la pesca para conseguir el sustento diario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hemos solicitado a la EBY que nos asistan con víveres y también, con órdenes de compras (oc) para limpiar el río, pero hasta la fecha no tenemos respuestas”, dijo Monzón.

Previsión de alturas

Entre este martes y mañana se prevé que el nivel del río Paraná se mantenga entre 50 cm y 1,4 metros. El sábado la cota sería 40 y 90 cm. El nivel de alerta en zonas bajas de Ayolas es de 4,30 m, y la franja de inundabilidad es de 4,50 metros.

Lea más: Fiscala adjunta justifica sigilosa declaración de Aldo Cantero/