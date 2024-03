Giménez anuncia intenso lobby con EE. UU. para evitar que se corte exportación de carne

Ante la aplastante votación que pone en riesgo la continuidad del ingreso de carne paraguaya a Estados Unidos, que pretenden en el Senado de aquel país, el ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Javier Giménez prefiere ser cauto y “jugar todas las fichas” para evitar el propósito de varios senadores. En ABC TV adelantó que el Gobierno tiene planeado conversar intensamente con los diputados, que analizarán lo aprobado.

“Ellos buscan barreras proteccionistas. Están enfrentados políticamente y esto nos viene muy mal. Esto va a diputados de EE. UU. y se puede revertir, incluso con el presidente Joe Biden”, sostuvo. Prevé una reunión donde irán representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y otros entes. También el Presidente de la República, Santiago Peña hará lobby con otras autoridades, probablemente con su par.

Comentó qu el cupo es de 65 mil toneladas y que todavía tiene optimismo, “pero veremos, porque es una porción pequeña. “Aliados de Estados Unidos como Taiwán e Israel deberían ayudarnos para lograr el veto de esa decisión desde la Casa Blanca. En el ámbito geopolítico, tenemos que hacer valer estas alianzas”, remarcó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Resaltó que Paraguay tiene que defender sus intereses también en las relaciones internacionales.

Lea más: Cámara Paraguaya de Carnes mantiene esperanzas en posibilidad de veto a la resolución del Senado de EE.UU.

Reiteró que no se firmará nada con la Union Europea, que arriesgue nuestra soberanía

Ante la consulta sobre el posible convenio del Tratado de Libre Comercio entre el organismo y el Mercado Común del Sur (Mercosur), Giménez enfatizó que está paralizado.

Sobre el reglamento 1.115, expresó: “si no querés cumplir, no cumplís” (en relación a la nueva normativa para que ingresen nuestras importaciones). Aclaró que Rediex y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) no firmaron un entendimiento.

“Les mandamos cuatro borradores para cooperación técnica, no para entregar la soberanía. Si Paraguay no exporta a la UE, vemos otros mercados”, dijo.