Suspensión de creación de nuevas estaciones de servicio no genera monopolio de Apesa, señala Leite

El senador Gustavo Leite y el extitular de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), Fabrizio Castiglioni, hablaron sobre el decreto N° 1.400, por el cual el presidente de la República, Santiago Peña, suspendió por 60 meses la creación de nuevas estaciones de servicio en zonas urbanas del país.

Lea más: Gobierno suspende la habilitación de nuevas gasolineras por cinco años

Leite señaló que, con este decreto, no cree que se generará un monopolio de la Asociación de Propietarios y Operarios de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa). Sostiene que esa institución incluye a los emblemas de las estaciones de servicio, por lo tanto, representa al gremio.

Por otro lado, sostuvo que se genera un concepto de discriminación porque, para tener un emblema, es necesario contar con al menos 40 estaciones de servicio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Técnicamente hoy le estás impidiendo el acceso al mercado de combustible a alguien que quiere invertir en el sector porque va a ser imposible encontrar 40 estaciones de servicio”, dijo.

Lea más: Negocio del combustible: “CGR no tiene competencia para emitir informes en cuestiones ambientales”, según abogado

Si existen personas afectadas, Leite sostuvo que van a tener que acudir a la Corte y estudiarán el caso como inconstitucionalidad.

Extitular de la Conacom cuestionó la suspensión para análisis

Por su parte, Fabrizio Castiglioni, extitular de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), destacó que el decreto sostiene la decisión por cuestiones primero seguridad y luego ambiental. También habla de una advertencia sobre el significativo número de estaciones de servicio, según refirió.

Destacó que el informe menciona cómo la contaminación afectaría la salud de las personas que trabajan en las estaciones de servicio y en los alrededores, sin delimitar a cuánto se extiende.

Mediante el decreto se establecen 60 meses para un análisis situacional. En ese sentido, cuestionó la necesidad de restringir la competencia por 60 meses para un análisis situacional.

Lea más: Contraloría realizó informe sobre el negocio de combustibles en “carácter preventivo”

Agregó que la Conacom puede hacer análisis normativos cuando está el proyecto y se le hace partícipe para que opine al respecto y ver si restringe la competencia.

“Conacom puede analizar leyes, decretos, resoluciones y sobre pliegos de licitaciones. Si no le hacen partícipe antes de que haya sido sancionado el proyecto, puedo hacerlo después a instancia de partes o de oficio”, destacó.

Sostuvo que, hasta el momento, desconoce si actualmente ya hay un informe al respecto.

Los tres principios para el informe de la Conacom

El informe que debe preparar la Conacom se sustenta en algunos principios: necesidad, proporcionalidad y no discriminación. “Tiene que pasar los tres principios para declararse como no restrictivo de la competencia”, sostuvo.

En el principio de necesidad, expresó que debe haber una coherencia entre el objetivo de la norma y el bien jurídico protegido.

Si los resultados son coherentes, pasa al principio de proporcionalidad. En este estadio se estudia los costos y beneficios. Posteriormente se analiza si existe otra medida restrictiva. “Tiene que mirar el abanico de medidas que pueden generar el mismo efecto y elegir la menos restrictiva”, expresó.

Finalmente, explicó que se analiza la no discriminación. Es decir, no debe generar una ventaja de unos a favor de otros. “Si no cumple uno de los requisitos, es restrictiva la competencia”, dijo.