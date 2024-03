Luque: contraloría ciudadana exige audiencia pública de rendición de cuenta del intendente

Ante la falta de respuesta, ayer la contraloría ciudadana presentó una nota de reconsideración exigiendo nuevamente el cumplimiento de este requisito contemplado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En diálogo con ABC Color la presidenta de la Contraloría, Miriam Franco, expresó: “Desde la Contraloría Ciudadana de Luque en el mes de enero habíamos solicitado el cumplimiento de la Ley 5.590/16 que exige la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía del ejercicio fenecido. El Intendente tenía plazo hasta el 15 de febrero lo cual no cumplió. Entonces volvimos a solicitar que reconsidere y que convoque la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, conforme a las formalidades que exige la ley. Hasta el momento no tuvimos respuesta de las autoridades. Nunca realizó la audiencia pública de rendición de cuentas de su gestión a la ciudadanía, este año estamos insistiendo para que se realice. Con lo que esperamos lograr que la ciudadanía se informe de la gestión del periodo anterior y que el intendente cumpla con la Ley de Transparencia, sobre todo que la ciudadanía conozca sobre las licitaciones realizadas, inversiones, como se gastaron los recursos de Fonacide y royaltíes, transferencias a organizaciones sin fines de lucros etc. Así también estaría cumpliendo con la ley Orgánica Municipal de fomentar la participación ciudadana. Por otro lado esperamos que el intendente entregue los documentos respaldatorios de su gestión en la Audiencia Pública”.

La contraloría ciudadana advirtió que de persistir la negativa de las autoridades acudirán a la vía judicial para exigir el amparo legal y forzar la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas, en cumplimiento de la Ley 5590/16 de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Intentamos comunicarnos con el intendente Carlos Echeverría para obtener su versión sobre esta situación pero no obtuvimos respuesta. No obstante las puertas permanecen abiertas para que el jefe comunal exponga sus argumentos ante la ciudadanía.

Lea más: Conflicto con lomiteros en Luque: Junta pide informes a la intendencia sobre uso de maquinas para mejoras en predio privado