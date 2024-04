El grave error que impide a César tener una cédula de identidad a sus 34 años

A sus 34 años de edad, César Hugo Díaz se ve imposibilitado de acceder a trabajo, formación o incluso salud, debido a que no cuenta con su cédula de identidad a causa de que en su certificado de nacimiento un juez puso mal la fecha.

“Soy César Hugo Díaz. Yo vengo de la campaña. Mi problema con mi documento, es que no puedo retirar ni gestionar porque pusieron mal la fecha de mi nacimiento. Yo cuando vine a Asunción, durante la pandemia, un amigo me llamó para trabajar un tiempo, pero después ya me quede sin trabajar. Sin documentos me es difícil movilizarme, ni en la ruta puedo transitar, eso me hace sufrir bastante. Es muy duro porque hay muchos policías que me maltratan”, explicó en conversación con ABC Color.

Contó que el juez de Capiibary, Eleuterio León, fue el que supuestamente puso mal la fecha de nacimiento, ya que hizo figurar 31 de abril, fecha que no existe, siendo que César Hugo Díaz nació el 30 de abril. “No hizo figurar el apellido de mi mamá, solo figura que nací en Capiibary en el acta de nacimiento”, agregó.

César Díaz está desesperado por falta de cédula

César contó que se encuentra desesperado, ya que al no contar con un documento de identidad, le imposibilita el acceso a cualquier lugar.

“Me desespera porque no puedo hacer nada, no puedo trabajar, vivo en alquiler, el alquiler es difícil. Sí o sí tenés que pagar. Tengo que tener mi documento. Fue muy difícil, y en los últimos 4 años no conseguí mi cédula, pese a contratarle a un abogado, que dejó de contactarnos; nos jodió todo, no consiguió nada. Le llamamos y no nos atendió, le escribimos y no nos responde. Ahora hace dos meses que ni en colectivo puedo moverme porque me exigen mi cédula, y no es por delincuente, porque me cambie mi identidad que no puedo, solamente porque pusieron mal mi fecha de nacimiento”, relató.

Registro Civil no responde

Dijo que si bien, cuando vivía en el interior del país no hacía mucha falta contar con documentos, al mudarse a Asunción todo se le dificultó después de trabajar durante dos meses.

“Le conocí a mi pareja, trabajé dos meses, pero después ya no pude. Como si fuera preso (estoy viviendo) porque no tengo libertad, no puedo transitar, conseguir nada, trabajar, ni al hospital puedo ir porque no tengo documento”, refirió.

“Mi suegra me aguanta, difícil es. Soy pobre, no tengo plata. Como no tengo tantos recursos, algunos amigos me dan uno que otro trabajo que me ayudan, pero desespera porque no conseguimos el documento, recurrimos a todas las instancias, el registro civil, etc”, finalizó el joven que espera ser oído por las autoridades para poder disfrutar de un derecho: la identidad.