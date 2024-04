Hoy es el Día Mundial de concienciación sobre el Autismo

“Un niño que no se comunica como se espera” es lo que debe llamar la atención de los padres, el pediatra, la maestra. El Dr. José Medina Barrios, neurológo del IPS, planteó que la “condición es de nacimiento y persiste toda la vida”.

“No sabemos la causa, hay avances, se sabe que es de origen multifactorial, puede ser lesiones del parto, problemas en el embarazo, son teorías”, remarcó.

Otro término que acuña es “neurodivergentes”, que en su opinión es lo que más se acerca al espectro autista.

El diagnóstico “se basa en criterios del DSM 5 Manual de enfermedades mentales de Estados Unidos, y es clínico observacional, porque no existe marcador biológico de sangre, de imagen de electroencefalograma”, explicó.

El espectro autista se evidencia por la comunicación del niño, que no es la que uno espera: mirar a los ojos, responder al cariño, gestos y la integración social. “Es el déficit en la comunicación severa o leve”.

Luego hay otros signos, estereotipias: “niños que aletean, se autolesionan, corren en círculos”, ejemplificó.

Luego están las conductas, “un niño que usa un cochecito como martillo, demuestra irritabilidad, falta de adaptación a los medios sociales con otros chicos”, relató.

Existen tres niveles, “el 1 corresponde al niño que habla perfectamente y es muy inteligente. Pero llama la atención la dificultad en el relacionamiento y la comunicación. El nivel 3 es el más severo”, advirtió.

“Hay personajes famosos que han sido diagnosticados como por ejemplo Elon Musk en el nivel 1″, refirió el especialista.

La sospecha del trastorno se observa temprano: “niño que no hace gestos, no tira besitos, no sonríe, no responde a un abrazo ni a las miradas. El diagnóstico se realiza a los 3 años pero se puede consultar mucho antes”, expresó.

El tratamiento es multidisciplinario

Neurólogo. Psicopedagoga. Fonoaudióloga. Estimuladora temprana, Terapista ocupacional. Nutricionista.

También mencionó la Ley 5136/13, que dice que la escuela es responsable de generar recursos para la inclusión.

Recomendó a los padres capacitarse y participar en grupos de trabajo, estar pendientes del colegio y exigir el cumplimiento de inclusión.

“Un chico con el trastorno del espectro autista puede llegar a la universidad, fíjese en Elon Musk que tiene el nivel 1″, apuntó.

Fármacos indicados por el especialista

Solo un médico puede indicar medicamentos si hay problemas para regular el sueño, los hiperactivos que se ponen en peligro o a otros también se medicarán, así como los que reaccionan mal ante el entorno.

A través de la nutrición: “la dieta específica mejora la conducta”, aseguró.

Mundialmente va creciendo la incidencia 1 cada 44 niños, 1 cada 42 niños ahora, es muchísimo; y hay estudios que destacan que se ve en 1 de cada 28 niños en Estados Unidos.

“En Paraguay no tenemos estadísticas, pero hay 2.000 a 3.000 niños más con TEA cada año por la tasa de natalidad que tenemos”.

“Hay una carga genética pero no hay nada concluyente”.

Algunas críticas

Diana Villalba, de la Asociación Paraguaya de Padres y/o Tutores de personas con Trastorno del Espectro del autismo TEA Py, pone el foco en estas deficiencias a nivel nacional.

Escasez de servicios de tratamiento: solo se tienen servicios especializados en Central y Asunción.

Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu en San Lorenzo: con capacidad para 60 niños anualmente.

Secretaría Nacional por los Derechos Humanos y la Discapacidad (Senadis) en la ciudad de Fernando de la Mora. Dos Centros Días: Centro de Salud N° 3 en Asunción con capacidad para 25 niños anualmente.

Hospital de Calle’i San Lorenzo con capacidad de 20 niños anualmente.

Villalba remarcó: “la lista de espera es muy larga, la frecuencia de las sesiones terapéuticas no son las recomendadas y se deja sin oportunidades a los que son del interior del país”.

Desde la fonoaudiología

La magíster Elke Terstiege, fonoaudióloga, señaló: “debido a que la comunicación, el lenguaje y habla son una de las áreas más afectadas en el autismo, el fonoaudiólogo tiene un papel fundamental en el tratamiento.

“Generalmente los niños con TEA tienen un déficit en el desarrollo de los precursores del lenguaje, por ende es necesario su abordaje temprano”.

Para saber más

El 2 de abril se desarrolla un congreso virtual hasta las 16:00 dirigido a padres. Desde el 3 hasta el 5 de abril el seminario será para profesionales que trabajan con TEA.

Más información en https://asoteapy.org.py/eventos/ y el número: 0971 731 079.