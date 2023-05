¿Cómo saber si mi hijo tiene autismo?

Un pediatra, neuropediatra, neuropsicólogo o fonoaudiólogo nos pueden ayudar a saber y detectar todas esas señales que, en el caso de que existan, nos den indicios de que nuestro hijo presente autismo. Esto debe ser informado a los padres y, a partir de allí, debemos consultar con los especialistas para tener una idea de cómo sobrellevar la situación y estimular a nuestros hijos en su progreso.

Lea más: Día Mundial del Autismo, recordado con una sentada frente al Ministerio de Salud

No existen dos niños iguales con autismo sino que hay una gran heterogeneidad, en cada persona se manifiesta de forma distinta, manifiesta el doctor Robert Núñez, médico intensivista neonatólogo y pediatra.

Según menciona el doctor Robert Núñez, las señales de que un niño tiene autismo se manifiestan más o menos a partir del año de vida, niños sin contacto a nivel visual o no responden a su nombre, no señalan lo que quieren, no imitan gestos (algo muy habitual en los pequeños), o no comprenden órdenes sencillas como: “dame esto”, “dame lo otro”, “vení”, etc.

“Por otro lado, y a medida que van avanzando en el desarrollo, comienzan a decir palabras muy referenciales como papá, mamá, agua, etc., en el caso de un niño con autismo pueden desaparecer o simplemente no existan, es algo que nos debe llamar la atención” afirma el doctor.

Acciones que nos deben llamar la atención

El doctor Robert Núñez refiere que debe llamarnos la atención la poca expresión facial en la que el niño se muestra como ausente, que sea muy independiente y sobre todo, que a partir de los 2 o 3 años no tenga interés por su entorno, ni por estar con otros iguales.

“Puede rechazar el contacto o lo toleran, pero no interaccionan, por ello, ante todas esas señales es importante consultar con un experto. El diagnóstico precoz es algo básico, de esta forma se empieza a intervenir más pronto y se mejora mucho el pronóstico a nivel funcional y del desarrollo del pequeño”.

Principales síntomas de autismo