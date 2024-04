Paciente con cáncer gastó G. 31 millones por medicamentos que el Incan debía tener

Elizabeth Ruiz Díaz (26) padece coriocarcinoma estadío 2 con secundarismo pulmonar sincrónico. Sigue su tratamiento médico contra el cáncer en el Hospital de Clínicas. Comentó a ABC Color que tuvo que gastar de su bolsillo G. 31 millones para adquirir un medicamento que no le proveen por faltante. Es madre de un niño de dos años.

Dijo que sus cuidados médicos se componen de tres fármacos. Dos le entrega Clínicas, pero un tercero, ella debe ingeniarse para conseguir y cumplir con sus sesiones de quimioterapia. Según explicó, el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) habitúa proveer medicamentos al hospital donde sigue su proceso.

“Pregunto por el medicamento y me dicen que en Clínicas no tienen aún. Llamo al Ministerio de Salud Pública y me dicen que se hizo la licitación pero ningún laboratorio se presentó para la compra del medicamento”, afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Incan: pacientes con alimentación enteral, desesperados por falta de suplementos

Amparo y compra de otro país

Ante esta situación, la paciente debió comprar en Argentina. Le manifestó a las autoridades sanitarias que ella estaba comprando del país vecino y les planteó la posibilidad de importar, pero le dicen que esa es una compra internacional y que es otro el papeleo.

“Les digo si es factible que me reembolsen y me dicen que tenía que solicitar con otros documentos”.

Para acceder al medicamento, la mujer debió recurrir también a un amparo judicial que le fue favorable. La orden judicial establecía que el Ministerio de Salud debía proveer el medicamento Dactinomicina.

Otra de las explicaciones que recibió es que supuestamente entre los meses de marzo y abril saldría una licitación en Salud Pública.

Paciente preocupada por el avance de cáncer

Expresó que tiene más sesiones por delante y obtener G. 13.500.000 cada quince días le resulta muy difícil. “Me recomendaron 12 por ahora, de lo contrario, mi enfermedad afectaría otros órganos de mi cuerpo”.

Lamentó que también deba adquirir poco a poco otros medicamentos.

El cáncer coriocarcinoma es un tumor maligno de crecimiento rápido, que se origina en las células trofoblásticas.

La versión del Ministerio de Salud Pública y de Clínicas

El Dr. Gustavo Irala, de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud, indicó que en los dos llamados a licitación no se presentó ningún laboratorio para la compra de Dactinomicina. Sobre el caso de Elizabeth, desde la cartera de Estado están contactando con varios laboratorios nacionales para que consigan autorización de los fabricantes de Argentina e importar.

Una vez que lo traigan al país, Salud lo comprará para poder cumplir con la acción judicial y el tratamiento de la denunciante.

Desde comunicaciones de Clínicas señalaron que este tipo de fármacos son proveídos por el Ministerio de Salud a los pacientes que se tratan en el centro asistencial dependiente de la Facultad de Medicina (UNA).