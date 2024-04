Ayolas: vecinos piden solución definitiva a malas condiciones de caminos

Cansados de quedar aislados con cada precipitación, los lugareños piden a la Gobernación de Misiones y la Municipalidad de Ayolas que se construyan caminos de todo tiempo para dar solución definitiva a la problemática que les toca vivir con cada lluvia intensa.

El presidente de la comisión vecinal, Miguel Amarilla, señaló que el principal camino cada vez que llueve es deplorable y no se puede ni siquiera llegar hasta el almacén de la esquina. Hace unos meses atrás estuvieron trabajando en la zona gente de obras de la Gobernación y de la Municipalidad, pero el arreglo de las calles no se hizo en forma, y por ese motivo, con cada lluvia, quedan aislados unas 120 familias del complejo habitacional y otras 150 de la zona vecina.

En otro momento, explicó que de forma urgente se necesita camino de todo tiempo, pero cuando se conversa con el intendente Carlos Duarte (ANR – FR), este le manifiesta que la Municipalidad no cuenta con recursos para asumir una obra de esa envergadura.

“Pedir asfaltado es soñar exagerado, por eso solicitamos por lo menos obras de empedrados y sistema de desagüe pluvial, estos trabajos estarán beneficiando a unos 1.000 habitantes de la zona”, expresó Amarilla.

Una vecina identificada como Sonia Roldán manifestó hace tiempo hicieron los pedidos de camino tiempo, pero no tienen respuestas. A raíz de esa situación no pueden salir de sus casas, los niños no asisten a la escuela; es imposible salir de los hogares para realizar algún tipo de actividad.

El jefe de gabinete de la Municipalidad, abogado Cristhian Rolón, al ser consultado sobre el pedido de los vecinos, dijo que se tiene planificado realizar el trabajo cuando vengan todas las máquinas de la Gobernación de vuelta a Ayolas, es la única forma porque cargar solo con arena empeora la situación.

“Se tiene que rellenar con materiales más pesados y para eso es necesario el apoyo de maquinarias viales. También se está planificando o programando el proyecto ejecutivo del empedrado para saber costos y empezar a gestionar los recursos necesarios”, indicó.