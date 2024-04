En Fuerte Olimpo repudian manoseo político a profesionales de la salud

“Cómo pretendemos encaminar algún tipo de solución a la caótica situación de la salud en el Alto Paraguay si estamos corriendo a los profesionales sanitarios”, se preguntó el Dr. René Gallagher, uno de los médicos destituidos del IPS. Agregó que no existe ninguna garantía para que los médicos vengan a trabajar en la zona, al menos viendo la forma vergonzosa en que los políticos manosean al personal de blanco.

Gallager indicó que hace 12 años que trabaja en el Hospital Regional de esta comunidad y 2 años en el IPS. “Soy oriundo de esta localidad chaqueña, donde regresé de nuevo una vez que obtuve mi título de médico con el objetivo de brindar asistencia a los sufridos pobladores de la zona, sobre todo atendiendo que casi nadie quiere venir a trabajar por estos lugares. Y, en vez de recibir respaldo de parte las autoridades, somos manoseados de una forma totalmente irresponsable”, dijo el galeno.

Comentó que fue comunicado vía telefónica de su desvinculación de la institución, sin que exista motivo alguno, “ya que nunca recibí ni siquiera algún apercibimiento sobre una posible mala actuación de mi labor. Es por eso que duele la forma en que se nos trata, ayer nomas éramos los héroes de blanco durante la pandemia del covid 19, y ahora nos tiran como una ropa sucia”, sentenció.

La precariedad de la salud en los hospitales del departamento se debe a la forma en que se maneja el área sanitaria. Los políticos logran imponer sus caprichos y lastimosamente los directores de los hospitales se prestan, sostuvo el profesional, quien aseguró que continuará en la lucha de recuperar su puesto de trabajo.

Por su parte, la médica hematóloga Erma Abreu -otra de las descontratadas- dijo que trabaja hace 8 años en el IPS, donde anteriormente era la directora de dicha institución, “primero me sacaron del cargo y ahora me dejan sin el rubro”, se quejó.

Abreu exteriorizó su impotencia ante el atropello que realizan los políticos, al manejar a su antojo un área tan sensible como es la salud. ”Esto me causa una decepción atendiendo que estudié 13 años. Soy de esta población de donde un día salí para continuar mis estudios, para luego volver con ganas de trabajar y tratar de mejorar la triste situación de la salud, y esta es la forma en que se nos trata”, mencionó.

Su especialidad es Medicina general integral y al mismo tiempo hematóloga, y en lugar de buscar trabajar en otra región del país, “atendiendo mi capacidad para la especialidad, vine a radicarme de nuevo en mi pueblo, pero lastimosamente en lugar de ser apoyada por las autoridades, recibimos este tipo de trato denigrante”.

Explicó que nunca le comunicaron de forma personal su descontratación y mucho menos 15 días antes tal como establece el Código Laboral, sino simplemente al saber lo acontecido con el colega, decidió buscar en la web si continuaba en el sistema, y fue así que se entero que fue sacada del plantel.

Presidenta de seccional colorada

Los manifestantes a cada momento culpaban de esta situación al propio gobernador Arturo Méndez (cartista) de estar detrás de los despidos y acusaron a la nueva directora del IPS, la licenciada Sira Samaniego, de estar ocupando el cargo por el simple hecho de ser presidenta de la seccional colorada de esta población.

Al respecto, el concejal municipal Anselmo González (Unace), dijo que es irresponsable sacar de sus cargos a estos profesionales, y se los reemplaza por operadores políticos para poder manejar el área de la salud.

Dijo que fue el propio gobernador quien intermedió para que la presidenta de la seccional colorada ocupe el cargo de directora desde enero. Añadió, al tocar esta área tan sensible como es la salud, se demuestra que se trata de una persecución y sobre todo una tremenda ignorancia de parte de estos que dicen ser gobernantes.

Finalmente, los manifestantes piden al propio presidente del IPS, Jorge Brítez, que pueda apersonarse en este lugar, a fin de percibir la manera grosera en que es manoseado el personal de blanco, la nueva directora llega al cargo no por ser idónea, sino simplemente por ser hurrera y presidenta de la seccional colorada, sostuvieron.

El grupo de personas manifestantes pedía a cada momento que salga la directora del IPS, para poder explicar sobre estas descontrataciones, situación que finalmente no se dio, por lo que los manifestantes decidieron levantar por de pronto la medida de fuerza, prometiendo volver a realizar con una mayor participación de personas en caso de que los profesionales no sean repuestos en sus cargos.

Hasta la fecha son 5 los profesionales de blanco a quienes no les renovaron sus respectivos contratos. Los médicos René Gallagher y Erma Abreu fueron descontratados del IPS, mientras los enfermeros Rodrigo Ariel Denis, Teresita Ramona Ruiz Guachiré y Marlene Cabrera fueron notificados por el Ministerio de Salud, que a partir del próximo mes ya no podrán trabajar en los hospitales del departamento, debido a que no se les renovarán sus contratos.