Paciente con cáncer denuncia que le agendaron estudio de Pet Scan para agosto y le piden resultado para mayo

La paciente Rossana Elizabeth Fernández (31), oriunda del distrito de San Miguel, departamento de Misiones, responsabilizó a las autoridades del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) por el retroceso que podría sufrir su tratamiento contra Linfoma de Hodgkin clásico, que le diagnosticaron hace tres años. Relató que el médico tratante le pidió que le presente el resultado del estudio de Pet Scan en mayo, pero le agendaron recién para agosto.

El estudio que de Pet Scan tiene un costo de G. 6 millones, que ya está cubierto, pero recién podrá realizarse en agosto de este año en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) con el cual el Incan tiene convenio.

Lea más: Incan: pacientes no pueden someterse a quimioterapia, denuncian

Mencionó que ayer fue para pedir audiencia con el director médico del (Incan), Dr. Gustavo Campos Barreto, pero este no se encontraba en su oficina, y a través de su secretaria comunicó que se estaba en una reunión, pero aún así no se comprometió a recibir a la paciente en otro momento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Yo necesitaba que alguien me guíe qué podía hacer porque recién me dieron fecha para realizar el estudio en el mes de agosto y yo el resultado necesito presentar en mayo a mi médico. No puedo esperar más de ese tiempo porque ya no me servirá el estudio. El día que fui para hablar con el director médico se dio cuenta de que le seguí por el pasillo y, a pesar de que me acerqué a hablarle, huyó de mí, se subió a su vehículo y no me atendió”, mencionó la paciente.

Lea más: Incan: denuncian retraso en agendamiento para estudio de ‘‘Pet Scan’'

Hoy intentamos conversar con el director médico del Incan, doctor Gustavo Campos, pero no se encontraba en su despacho. Intentamos ingresar a la secretaría de la Dirección para pedir hablar con el director médico, pero la puerta se encontraba con llave. Tras insistir varias veces, la secretaria atendió y dijo que no se encontraba en la oficina y que la puerta estaba llaveada por seguridad, a pesar de que abundan los guardias en todo el Incan.

Lea más: Incan: pacientes con alimentación enteral, desesperados por falta de suplementos

Finalmente, el doctor Campos se comunicó con nosotros vía mensajería instantánea WhatsApp y dijo: “Lastimosamente escapa de nuestra responsabilidad la capacidad de trabajo de otras instituciones”. Añadió que firmaron un convenio con el Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud (IICS) y que ahora están buscando una reprogramación presupuestaria para hacer un nuevo llamado que pueda acortar los plazos de estudios para los pacientes.

El IICS no puede solucionar todos los problemas del Incan

El director del IICS, Dr. Edmundo Granada, al ser consultado sobre la queja de la paciente, respondió que tienen una limitada capacidad de 16 estudios por mes, debido a que se rigen por un presupuesto preestablecido.

Lea más: Incan: pacientes oncológicos finalmente tendrán un sistema de call center, anuncian

Señaló que la demanda es de 100 pacientes por mes y que desde el IICS no pueden dar solución a todos los pacientes del Incan, ya que manejan una agenda mediante la cual atienden a pacientes por orden de agendamiento de otros hospitales, incluso del Hospital de Clínicas.