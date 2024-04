Convocan a exjueza Tania Irún para estudiar sobreseimiento solicitado por fiscala interina

El juez de Garantías Yoan Paul López convocó para el lunes 6 de mayo, a las 9:00, la audiencia preliminar de la ex jueza en lo Civil y Comercial de la Capital Tania Carolina Rosa Irún Ayala, para quien el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo del proceso penal abierto por presunto prevaricato; mientras que la querella adhesiva presentó acusación y pide elevar la causa a juicio oral y público.

La solicitud de sobreseimiento definitivo fue planteado en la madrugada del jueves 4 de abril por la fiscala Verónica Valdez, designada como interina en la presente causa penal, debido a la recusación contra su colega de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Natalia Fúster Careaga; y la inhibición del agente Néstor Coronel.

Lea más: Fiscalía requiere sobreseimiento definitivo de exjueza Tania Irún

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fúster Careaga fue recusada por la defensa el martes 2 de abril. Ese mismo día se asignó la causa al fiscal Néstor Coronel, pero ante la inhibición de éste, el miércoles 3 de abril el caso quedó a cargo de la agente Verónica Valdez, quien a las 00:04 del jueves 4 de abril presentó el pedido de reapertura de la causa y planteó el sobreseimiento definitivo de Tania Irún.

A las 12:05 del jueves 4 de abril la fiscal adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción Soledad Machuca rechazó por improcedente la recusación promovida contra Natalia Fúster, la fiscala que está en este caso desde el año 2020, y confirmó a la agente en la causa por presunto prevaricato.

Conclusión de fiscal interina sobre Tania Irún

De acuerdo al requerimiento conclusivo presentado por la fiscala Verónica Valdez, la conclusión sobre el desempeño de la exjueza Tania Irún no constituye hecho punible, por no hallarse previstas su conducta en el Código Penal, conforme lo expuso, porque no reúne todos y cada uno de los elementos (objetivos y subjetivos) requeridos por el tipo penal, en lo que hace a la tipicidad, y al estar ausente uno sólo de ellos, no se dan los presupuestos de punibilidad exigidos para el delito de prevaricato.

Lea más: Querella pide juicio oral para exjueza Tania Irún, por supuesto prevaricato

En la Sentencia Definitiva N°494 de fecha 23 de noviembre de 2018, dictado en el juicio civil por la entonces jueza Tania Irún señaló: “...Entonces, no siendo las actoras extranjeras oriundas de los países limítrofes ni personas jurídicas integradas mayoritariamente por extranjeros oriundos de cualquiera de los países limítrofes de la república, es razonable admitir que no se encuentra configurada la violación de la ley Nº 2.532/05...”

“Es decir, que la entonces magistrada al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley N° 2532/05 (de seguridad fronteriza) se habría limitado a hacer mención del cumplimiento del art. 2° de la citada disposición legal, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras, afirmando que no serían oriundas de los países limítrofes. Sin embargo, en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, señala en el requerimiento conclusivo la fiscala Verónica Valdez.

La agente del Ministerio Público agregó: “Además, en esa misma sentencia, no habría ninguna referencia o mención a las circunstancias establecidas en el art. 4° (Seguridad Fronteriza) de la misma ley que establece como requisito legal para aquellos que pretendan ser propietarios, copropietarios o usufructuarios de inmuebles rurales en zona de seguridad fronteriza, que las acciones sean nominativas y no endosables”.

Lea más: Contradicción de fallos del Jurado en caso de entrega de tierras en zona de seguridad fronteriza

Dos ministros de Corte votaron por destitución de Tania Irún

El 9 de noviembre de 2021, a través de la Sentencia Definitiva N° 37, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) removió de sus funciones a la jueza en lo Civil y Comercial del 15° turno de la Capital, Tania Carolina Irún, al probarse que incurrió en mal desempeño de funciones en la controvertida demanda contra la Secta Moon, a la que le obligó a transferir tierras ubicadas en la zona de seguridad fronteriza a empresas constituidas por extranjeros.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia Manuel Ramírez Candia, uno de los que votó por la remoción, argumentó que “la magistrada Tania Irún adelantó sus vacaciones, comunicó este hecho, pero sin que la Corte haya dado por finalizado ese periodo de vacaciones, tomó la decisión de resolver la demanda. Técnicamente, no tenía la competencia en ese momento para dictar la resolución, por lo tanto, este también es un motivo para respaldar el voto emitido por el miembro Jorge Bogarín Alfonso, que demuestra las irregularidades en la actuación de la jueza”.

El otro representante del máximo tribunal ante el JEM ministro Luis María Benítez Riera agregó que “la parte demandada advirtió a la jueza una presunta violación a la Ley 2532/2005, ya que de conceder la petición de la actora, se entregaría bienes que se encuentran en la zona de seguridad fronteriza que comprende una franja de 50 km adyacentes a la línea de frontera fluvial y terrestre, dentro del territorio nacional, según el Art. 1. Además, la norma dice que no pueden ser propietarios, condóminos o usufructuarios de inmuebles rurales ubicados en dicha franja, los extranjeros oriundos de cualquier país limítrofes de la República, o las personas jurídicas integradas mayoritariamente por extranjeros o oriundos de cualquiera de los países limítrofes, según el Art. 2″.

Lea más: Por mayoría, el Jurado removió a la jueza Tania Irún, enjuiciada en un controvertido caso

Benítez Riera resaltó además “que las acciones a títulos de sociedades que pretendan ser propietarios, copropietarios o usufructuarios de inmuebles rurales en las zonas de seguridad fronteriza, deben ser nominativas y no endosables, según el Art. 4°. Que son nulos los actos jurídicos que contraríen esta ley, sin perjuicio de las demás sanciones que puedan corresponder a los jueces, notarios públicos y funcionarios que intervengan en tales actos.”

Irún habla de trasfondo político y anuncia pedido de indemnización

La ex jueza Tania Irún dijo a nuestro diario que está bastante contenta por el pedido de sobreseimiento definitivo que planteó el Ministerio Público, ya que “aporta mucha paz” para ella y su familia. Indicó que toma con mucha esperanza lo que pueda resolver el Juzgado de Garantías a cargo de la causa.

Agregó que la verdad está saliendo de a poco a la luz, ya que según resaltó el Ministerio Público tenía a la vista desde el año 2023 la conformación de las sociedades a las que transfirió las 310.000 hectáreas de tierras, en las que existe un solo accionista de nacionalidad taiwanesa y hay prohibición de emisión de acciones al portador, según puntualizó la ex magistrada.

Irún señaló que desde que inició este juicio hasta que finalizó, la gente de la Secta Moon y sus abogados han dicho barbaridades en su contra y la de su familia. Al respecto, añadió que con el pedido de sobreseimiento definitivo que hace la fiscalía, “todo este caso está cayendo por su propio peso”.

“Es evidente que hay cuestiones político-económicas detrás de todo esto, porque soy la única magistrada removida por este caso, ya que los camaristas que confirmaron mi resolución también fueron enjuiciados, pero el Jurado rechazó la expulsión de los mismos”, expresó la ex jueza.

Lea más: Juez ordena prescripción de proceso seguido a una exmagistrada

Por último Tania Irún destacó que va a seguir reclamando justicia y que, una vez que finalice la causa por supuesto prevaricato, planteará una demanda de indemnización porque dañaron su imagen. “Hasta hoy día me cuesta muchísimo trabajar en la profesión por todo lo que esta gente hizo en mi contra, incluso me vi forzada a retirar mis haberes jubilatorios”, finalizó.