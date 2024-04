Independiente doblegó al último campeón de Gobernador Rivera de San Juan Nepomuceno

El compromiso deportivo, que se desarrolló en las coquetas instalaciones deportivas del Club Atlético Independiente, ubicadas en el barrio Sagrado Corazón de Jesús, bajo una pertinaz lluvia, que se intensificó en los últimos minutos del encuentro, terminó con el marcador de 2 a 0 a favor de los locales.

Los goles fueron marcados en el primer tiempo. Abrió el marcador Antonio Samudio, a los 16 minutos de juego y en los últimos minutos del primer periodo de juego, Armando Mendoza convirtió un verdadero golazo mediante un disparo de media distancia desde fuera del área grande.

Otros partidos de la Liga de Fútbol “Gobernador Rivera”

Club 16 de Mayo ganó 3 a 1 al Sport San Juan; El 13 de junio cayó 1 a 4 frente al 30 de Agosto; El 4 de Noviembre de San Carlos goleó 3 a 0 al 25 de Enero y Gremio Sport Club ganó 3 a 1 al Club 3 de Febrero de Km 16. Quedó libre el Sportivo San Carlos.

Por la cuarta fecha, que será programada, en la sesión del consejo de delegados de la Liga de Fútbol Gobernador Rivera, que se realizará mañana, se deben jugar los siguientes encuentros y el más atrayente es el partido entre el 16 de Mayo vs. Independiente, también se enfrentará Sport San Juan vs. Atlético Juventud.

Los otros encuentros son 25 de Enero vs 13 de Junio; 4 de Noviembre vs. 30 de Agosto de Pindoi; Gremio Sport Club vs Sportivo San Carlos. En esta fecha queda libre el Club 3 de Febrero.