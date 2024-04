Arancel cero: universitarios en Carapeguá realizan cierre intermitente de ruta PY01

El cierre de ruta PY01 se inició con cánticos de “Arancel cero en la universidad”, “Educación gratuita y de calidad”, “Cartes basura, vos sos la dictadura”. La manifestación se realizó para exigir que se dicte una ley que garantice a los estudiantes universitarios la gratuidad de la educación superior y de los programas desfinanciados, que fueron afectados por la ley “Hambre Cero”, señaló el representante estudiantil de la Unves, Gustavo Rivas.

Los estudiantes se hicieron sentir en esta parte del país con el cántico “Cartes basura vos sos la dictadura”. Además, los manifestantes alzaron su voz de protesta con pancartas, el “Arancel cero no se toca”, “ni negocio ni privilegio”, “si no hay educación para el pueblo, no hay paz para el gobierno”, “la Lucha de pocos vale por el futuro de todos”, “vamos a estar mejor o ¿Van a estar mejor?”.

La protesta, que fue organizada por representantes estudiantiles ante el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias-Sede Carapeguá de la Universidad de Villarrica del Espíritu Santo (Unves), tuvo el acompañamiento de la manifestación pacífica de estudiantes de la UNA-Sede Quiindy.

Además, el Centro de Estudiantes de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Unidad Pedagógica de Carapeguá, emitió un comunicado de apoyo y solidaridad a los estudiantes de las universidades nacionales de todo el país, que exigen una educación superior de calidad respetando los derechos fundamentales.

El representante estudiantil de la Fenob, Esteban Barrios, manifestó que piden garantía para la educación superior de las universidades públicas del país, que debe ser prioridad la educación.

“Con el Arancel Cero, no queremos más palabras vacías, queremos hechos concretos. Por ello, urge una ley que asegure la gratuidad en las universidades públicas del país”, sostuvo.

El estudiante de la Unves, Carlos Chamorro, repudió lo que está haciendo el “Gobierno de Honor Colorado”, por lo que esta situación afecta a todos los estudiantes que cursan sus estudios en las universidades públicas del país y preocupa porque muchos estudian en las universidades nacionales porque no tienen recursos para ir a una universidad privada.

El Decano de la Unves- Sede Carapeguá, Eladio Ramírez Torres, explicó que ayer el Consejo Superior Universitario, emitió una resolución N°164, que insta apoyar la movilización de los estudiantes.

El procedimiento del control policial estuvo a cargo del jefe policial, Comisario Principal, Fabián Barrios, quien manifestó que se llegó a un acuerdo con el representante estudiantil, Gustavo Rivas, para que el cierre sea intermitente. Al lugar también llegaron refuerzo de efectivos policiales de comisarías aledañas y del Grupo Especial de Operaciones (GEO).