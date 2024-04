San Miguel: parte de una vivienda se derrumba tras las intensas lluvias

Saturnina González (73) y su marido Isabelino Rodríguez (73), vivieron momentos de terror en la noche de ayer, tras la caída de una parte del techo de su vivienda, debido a las lluvias.

Por fortuna la pareja no sufrió ninguna lesión ya que pudieron salir a tiempo.

En ese sentido, Saturnina González, pide a las autoridades correspondientes asistencia. “Nos llevamos un gran susto en la noche de ayer, ya estábamos acostados descansando y alrededor de las 22:00, escuchamos un ruido raro y vimos que el maderamen del techo se empezó a mover y salimos de la pieza. Gracias a Dios tuvimos tiempo de salir cuando todo se vino abajo”, dijo.

“Estamos pidiendo la asistencia urgente de la Municipalidad y la Gobernación, ya que nosotros ya somos muy viejos y no contamos con los recursos económicos para reparar nuestra vivienda. Mi marido por ejemplo, sufrió un derrame, apenas está caminando y yo tengo hipertensión y ya no trabajo más y la pensión de la tercera edad no nos alcanza”, señaló González.

“Mi nieta se acercó hasta la Municipalidad para pedir la asistencia, pero lastimosamente no conseguimos respuestas por parte de ellos. Nosotros necesitamos esa asistencia urgente ya que estamos durmiendo a la intemperie ya que tenemos miedo que se venga todo abajo, y no tenemos otro lugar donde ir”, concluyó González.

Desde la Municipalidad de San Miguel, Misiones, señalaron que “la intendenta Alvina González de Díaz (ANR), está realizando las gestiones correspondientes, y la primera asistencia que estarán haciendo llegar es una carga de ladrillos”.

“Al gobernador, Richard Ramírez (ANR), solicitó igualmente que asista a esta familia ya que la institución departamental cuenta con el programa de ayuda social para la construcción de viviendas a personas de escasos recursos”.